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8 июля 2017, 20:08 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Оренбург» стартовал в ФНЛ с волевой победы над «Тамбовом»

«Оренбург» одержал победу над «Тамбовом» в матче первого тура Футбольной национальной лиги.

Оренбург одержал победу над Тамбовом в матче первого тура Футбольной национальной лиги. Увеличить
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Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 2:1.

Уже на 6-й минуте защитник Александр Горбатюк вывел гостей вперёд, однако в середине первого тайма форвард Михал Дюриш сравнял счёт, а на 36-й минуте полузащитник Благой Георгиев реализовал пенальти и принёс хозяевам победу.

В минувшем сезоне «Оренбург» выступал в РФПЛ и занял 13-е место, из-за чего вынужден был сыграть в стыковых матчах, в которых уступил «СКА-Хабаровску». «Тамбов» по итогам прошлого сезона финишировал на пятом месте в ФНЛ.

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