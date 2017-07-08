«Оренбург» стартовал в ФНЛ с волевой победы над «Тамбовом»
«Оренбург» одержал победу над «Тамбовом» в матче первого тура Футбольной национальной лиги.
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Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 2:1.
Уже на 6-й минуте защитник Александр Горбатюк вывел гостей вперёд, однако в середине первого тайма форвард Михал Дюриш сравнял счёт, а на 36-й минуте полузащитник Благой Георгиев реализовал пенальти и принёс хозяевам победу.
В минувшем сезоне «Оренбург» выступал в РФПЛ и занял 13-е место,
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