«Химки» разгромили «Ротор-Волгоград», «Олимпиец» сыграл вничью с «Авангардом»
В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» на своём поле принимали «Ротор-Волгоград».
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Встреча проходила на стадионе «Новые Химки» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Илья Кузмичёв, Фёдор Дворников и Диего Малания.
В другом матче ФНЛ, который проходил параллельно, «Олимпиец» на своём поле сыграл вничью с курским «Авангардом» (2:2). По ходу встречи гости вели — 2:0, однако нижегородцы в концовке встречи смогли добиться ничьей.
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