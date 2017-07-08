Дмитрий Аленичев: «Енисей» играет на багаже Тихонова? Любите вы это слово

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— Поздравляю «Динамо» с победой, они заслужили этот результат, а мы не показали тот футбол, на который расчитывали.

— «Енисей» играет на багаже Тихонова, или это уже команда Аленичева?

— Опять багаж, любите вы это слово. Конечно, рисунок игры остался от Тихонова. Он создал этот коллектив Но мы приобрели несколько футболистов и стараемся строить новую команду, — приводит слова Аленичева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч первого тура первенства ФНЛ «Динамо СПб» — «Енисей» завершился победой хозяев со счетом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме. На 47-й минуте счет открыл защитник бело-голубых Игорь Чернышов. На 66-й минуте отличился нападающий гостей Артур Малоян. В добавленное время победу вырвали динамовцы: на 93-й минуте мяч забил Александр Коротаев, который до «Динамо СПб» выступал за «Енисей».

Для красноярской команды это был первый официальный матч под руководством Дмитрия Аленичева. Экс-главный тренер «Арсенала» и «Спартака» возглавил «Енисей» в июне после ухода Андрея Тихонова в «Крылья Советов».

15 июля в матче второго тура ФНЛ «Енисей» примет дома «Тюмень». «Динамо СПб» 16 числа встретится с «Зенитом-2».