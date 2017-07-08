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8 июля 2017, 18:13 | Футбол: Первый дивизион | Советский спорт

Дмитрий Аленичев: «Енисей» играет на багаже Тихонова? Любите вы это слово

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от поражения в матче с петербургским «Динамо» (1:2).

Главный тренер Енисея Дмитрий <span class=error>Аленичев</span> поделился впечатлениями от поражения в матче с петербургским Динамо (1:2). Увеличить
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— Поздравляю «Динамо» с победой, они заслужили этот результат, а мы не показали тот футбол, на который расчитывали.

— «Енисей» играет на багаже Тихонова, или это уже команда Аленичева?
— Опять багаж, любите вы это слово. Конечно, рисунок игры остался от Тихонова. Он создал этот коллектив Но мы приобрели несколько футболистов и стараемся строить новую команду, — приводит слова Аленичева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч первого тура первенства ФНЛ «Динамо СПб» — «Енисей» завершился победой хозяев со счетом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме. На 47-й минуте счет открыл защитник бело-голубых Игорь Чернышов. На 66-й минуте отличился нападающий гостей Артур Малоян. В добавленное время победу вырвали динамовцы: на 93-й минуте мяч забил Александр Коротаев, который до «Динамо СПб» выступал за «Енисей».

Для красноярской команды это был первый официальный матч под руководством Дмитрия Аленичева. Экс-главный тренер «Арсенала» и «Спартака» возглавил «Енисей» в июне после ухода Андрея Тихонова в «Крылья Советов».

15 июля в матче второго тура ФНЛ «Енисей» примет дома «Тюмень». «Динамо СПб» 16 числа встретится с «Зенитом-2».

8.07.2017 15:00 основной раунд: 1-й тур МСА Петровский
Динамо СПб 2:1 Енисей
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Точилин Дмитрий Аленичев
Голы
47′ 1444  
90+1′ Александр Коротаев  
  Артур Малоян 66′
Составы
Егор Генералов 1
Алексей Житников 2
Игорь Юрганов 20
Андрей Бычков 25
Игорь Чернышов 26
Сандро Цвейба 5
Евгений Песегов 7
59′ Артем Кулишев 32
Кирилл Костин 56
77′ Иван Соловьев 90
Михаил Козлов 18
90′ Михаил Маркосов 9
Максим Рогов 11
63′ Максим Барсов 10
Александр Коротаев 13
1 Сергей Чепчугов
2 Валерий Кичин
19 Константин Гарбуз
32 Давид Мильдзихов
12 Александр Новиков
21 Егор Иванов
55 Алексей Исаев
11 Артур Саркисов
8 Владимир Камеш 83′
10 Михаил Комков
14 Максим Семакин 62′
38 Артур Малоян
9 Андрей Козлов 74′
48 Александр Кутьин
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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