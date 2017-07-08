Тренер: Вероятности бойкота футболистами «Кубани» матчей ФНЛ нет

«Я думаю, такой вероятности нет», — ответил Калешин на вопрос о возможном бойкоте матчей.

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что футболисты «Кубани» могли бойкотировать матч первого тура ФНЛ с «Томью» из-за долгов. Позднее вратарь краснодарского клуба Юрий Дюпин сообщил ТАСС, что футболисты «Кубани» думали о том, чтобы не выйти на матч, но ситуация изменилась и команда приняла решение выйти на поле.

В субботу «Кубань» разгромила «Томь» со счетом 4:1. В следующем матче краснодарский клуб на своем поле примет «Химки».