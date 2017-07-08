Тренер: Вероятности бойкота футболистами «Кубани» матчей ФНЛ нет
ТОМСК, 8 июля. /ТАСС/. Вероятности бойкота игроками «Кубани» матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ) нет. Об этом журналистам сообщил главный тренер краснодарского клуба Евгений Калешин.
«Я думаю, такой вероятности нет», — ответил Калешин на вопрос о возможном бойкоте матчей.
Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что футболисты «Кубани» могли бойкотировать матч первого тура ФНЛ с «Томью»
В субботу «Кубань» разгромила «Томь» со счетом 4:1. В следующем матче краснодарский клуб на своем поле примет «Химки».
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