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8 июля 2017, 17:30 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Тренер: Вероятности бойкота футболистами «Кубани» матчей ФНЛ нет

ТОМСК, 8 июля. /ТАСС/. Вероятности бойкота игроками «Кубани» матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ) нет. Об этом журналистам сообщил главный тренер краснодарского клуба Евгений Калешин.

«Я думаю, такой вероятности нет», — ответил Калешин на вопрос о возможном бойкоте матчей.

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что футболисты «Кубани» могли бойкотировать матч первого тура ФНЛ с «Томью» из-за долгов. Позднее вратарь краснодарского клуба Юрий Дюпин сообщил ТАСС, что футболисты «Кубани» думали о том, чтобы не выйти на матч, но ситуация изменилась и команда приняла решение выйти на поле.

В субботу «Кубань» разгромила «Томь» со счетом 4:1. В следующем матче краснодарский клуб на своем поле примет «Химки».

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