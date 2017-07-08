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8 июля 2017, 17:07 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Енисей» проиграл «Динамо СПб» в первом матче под руководством Аленичева

В матче первого тура Футбольной национальной лиги «Динамо СПб» на своём поле принимало «Енисей».

В матче первого тура Футбольной национальной лиги Динамо <span class=error>СПб</span> на своём поле принимало Енисей. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Петровский МСА» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Питерцы вышли вперёд в счёте в начале второго тайма после точного удара Игоря Чернышова, а «Енисей» отыгрался благодаря голу Артура Малояна на 66-й минуте. Победный мяч «Динамо СПб» забило на 90-й минуте, когда отличился Александр Коротаев. Красноярская команда провела своей первый матч под руководством нового главного тренера Дмитрия Аленичева, который возглавил клуб этим летом.

В других матчах ФНЛ, которые проходили параллельно, «Шинник» на своём поле одержал победу над «Зенитом-2» (2:1), а «Тюмень» в родных стенах уступила «Балтике» (1:2).

8.07.2017 15:00 основной раунд: 1-й тур МСА Петровский
Динамо СПб 2:1 Енисей
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Точилин Дмитрий Аленичев
Голы
47′ 1444  
90+1′ Александр Коротаев  
  Артур Малоян 66′
Составы
Егор Генералов 1
Алексей Житников 2
Игорь Юрганов 20
Андрей Бычков 25
Игорь Чернышов 26
Сандро Цвейба 5
Евгений Песегов 7
59′ Артем Кулишев 32
Кирилл Костин 56
77′ Иван Соловьев 90
Михаил Козлов 18
90′ Михаил Маркосов 9
Максим Рогов 11
63′ Максим Барсов 10
Александр Коротаев 13
1 Сергей Чепчугов
2 Валерий Кичин
19 Константин Гарбуз
32 Давид Мильдзихов
12 Александр Новиков
21 Егор Иванов
55 Алексей Исаев
11 Артур Саркисов
8 Владимир Камеш 83′
10 Михаил Комков
14 Максим Семакин 62′
38 Артур Малоян
9 Андрей Козлов 74′
48 Александр Кутьин
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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