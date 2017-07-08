«Енисей» проиграл «Динамо СПб» в первом матче под руководством Аленичева
В матче первого тура Футбольной национальной лиги «Динамо СПб» на своём поле принимало «Енисей».
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Встреча проходила на стадионе «Петровский МСА» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Питерцы вышли вперёд в счёте в начале второго тайма после точного удара Игоря Чернышова, а «Енисей» отыгрался благодаря голу Артура Малояна на 66-й минуте. Победный мяч «Динамо СПб» забило на 90-й минуте, когда отличился Александр Коротаев. Красноярская команда провела своей первый матч под руководством нового главного тренера Дмитрия Аленичева, который возглавил клуб этим летом.
В других матчах ФНЛ, которые проходили параллельно, «Шинник» на своём поле одержал победу над «Зенитом-2» (2:1), а «Тюмень» в родных стенах уступила «Балтике» (1:2).
|8.07.2017 15:00
|основной раунд: 1-й тур
|МСА Петровский
|Динамо СПб
|2:1
|Енисей
|Первый тайм: 0:0
|Александр Точилин
|Дмитрий Аленичев
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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