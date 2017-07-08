«Енисей» проиграл «Динамо СПб» в первом матче под руководством Аленичева

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Встреча проходила на стадионе «Петровский МСА» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Питерцы вышли вперёд в счёте в начале второго тайма после точного удара Игоря Чернышова, а «Енисей» отыгрался благодаря голу Артура Малояна на 66-й минуте. Победный мяч «Динамо СПб» забило на 90-й минуте, когда отличился Александр Коротаев. Красноярская команда провела своей первый матч под руководством нового главного тренера Дмитрия Аленичева, который возглавил клуб этим летом.

В других матчах ФНЛ, которые проходили параллельно, «Шинник» на своём поле одержал победу над «Зенитом-2» (2:1), а «Тюмень» в родных стенах уступила «Балтике» (1:2).