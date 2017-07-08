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8 июля 2017, 16:14 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Спартак-2» на выезде обыграл «Сибирь» в матче первого тура ФНЛ

В матче первого тура Футбольной национальной лиги «Сибирь» на своём поле принимала «Спартак-2».

Встреча проходила на стадионе «Спартак» в Новосибирске и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме. Красно-белые повели 2:0 уже к 36-й минуте матча после точных ударов Александра Руденко и Идризы Самбу. В составе «Сибири» перед перерывом на второй тайм отличился Валерий Цховребов.

В матче второго тура ФНЛ «Сибирь» сыграет на выезде с «Балтикой», а «Спартак-2» примет на своём поле «Оренбург». Обе встречи запланированы на 15 июля.

8.07.2017 14:00 основной раунд: 1-й тур Спартак
Сибирь 1:2 Спартак-2
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Евгений Перевертайло Евгений Бушманов
Голы
40′ Цховребов В.  
  Руденко А.А. 6′
  Самбу И. 35′
Составы
Аравин А. 2
Цховребов В. 4
Житнев М. 9
Цыган Н. 22
Мищенко М. 25
Чеботару Е. 37
Александр Дегтярев 11
38′ Плопа М. 3
Гладышев А.  
40′ Макаренко А. 8
Андреев М.В.  
46′ Рухаиа Г. 13
Беляев Р.  
63′ Азаров В. 19
Дудолев А.  
95 Обухов В.
44 Лихачев А. 29′
46 Мамин А. 86′
92 Рассказов Н.
93 Сокол А.
63 Шанбиев Ш. 84′
83 Пантелеев В.
60 Сакала Дж.
88 Полубояринов Д. 74′ 64′
  Петр Володкин
49 Самбу И. 78′
  Ломовицкий А.
79 Руденко А.А. 81′
  Олег Красильниченко
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак-2
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