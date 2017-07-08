«Спартак-2» на выезде обыграл «Сибирь» в матче первого тура ФНЛ

Встреча проходила на стадионе «Спартак» в Новосибирске и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме. Красно-белые повели 2:0 уже к 36-й минуте матча после точных ударов Александра Руденко и Идризы Самбу. В составе «Сибири» перед перерывом на второй тайм отличился Валерий Цховребов.

В матче второго тура ФНЛ «Сибирь» сыграет на выезде с «Балтикой», а «Спартак-2» примет на своём поле «Оренбург». Обе встречи запланированы на 15 июля.