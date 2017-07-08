«Спартак-2» на выезде обыграл «Сибирь» в матче первого тура ФНЛ
В матче первого тура Футбольной национальной лиги «Сибирь» на своём поле принимала «Спартак-2».
Встреча проходила на стадионе «Спартак» в Новосибирске и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме.
В матче второго тура ФНЛ «Сибирь» сыграет на выезде с «Балтикой», а «Спартак-2» примет на своём поле «Оренбург». Обе встречи запланированы на 15 июля.
Главные тренеры
|Евгений Перевертайло
|Евгений Бушманов
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|Желтые карточки
|Красные карточки
Судьи
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter