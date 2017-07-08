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8 июля 2017, 16:12 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Кубань» в стартовом туре ФНЛ сезона-2017/18 разгромила «Томь»

В стартовом туре первенства Футбольной национальной лиги сезона-2017/18 «Кубань» в Томске одержала разгромную победу со счётом 4:1 над «Томью».

В стартовом туре первенства Футбольной национальной лиги сезона-2017/18 Кубань в Томске одержала разгромную победу со счётом 4:1 над <span class=error>Томью</span>. Увеличить
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На восьмой минуте Владимир Лобкарёв открыл счёт, а через пару минут Николай Марков удвоил преимущество гостей. На 17-й минуте Александр Соболев один мяч отыграл. В конце первого тайма Владимир Обухов сделал счёт 3:1, реализовав пенальти. Окончательный результат на 63-й минуте установил Марков, оформивший дубль.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что игроки «Кубани» могут бойкотировать сегодняшний матч из-за долгов.

8.07.2017 14:00 основной раунд: 1-й тур Труд
Томь 1:4 Кубань
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Валерий Петраков Дан Петреску
Голы
17′ Соболев Ал.  
  Лобкарев В. 7′
  Марков Н. 10′
  Обухов В. 45′
  Марков Н. 63′
Составы
Юрий Шафинский 1
Деобальд П. 11
75′ Каретник С. 14
Соколов Д. 25
77′ Герасимов А.А. 88
Макурин А. 31
16′ Сасин Д. 7
39′ Соболев Ал. 9
41′ 67′ Кудряшов П. 17
90′ Руслан Салахутдинов  
64′ Петраков Ю. 77
Саная А.  
77′ Марк Карымов 22
Антон Митерев  
22 Дюпин Ю.
23 Марков Н.
28 Байрыев А.
43 Бугаев Р.
77 Лобкарев В.
10 Маляров Н. 25′
72 Коновалов И.
78 Пономарев И.А.
20 Обухов В.
6 Якуба Д. 64′ 59′
  Гай Ал.
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
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