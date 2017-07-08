«Кубань» в стартовом туре ФНЛ сезона-2017/18 разгромила «Томь»

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На восьмой минуте Владимир Лобкарёв открыл счёт, а через пару минут Николай Марков удвоил преимущество гостей. На 17-й минуте Александр Соболев один мяч отыграл. В конце первого тайма Владимир Обухов сделал счёт 3:1, реализовав пенальти. Окончательный результат на 63-й минуте установил Марков, оформивший дубль.