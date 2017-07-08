«Кубань» в стартовом туре ФНЛ сезона-2017/18 разгромила «Томь»
В стартовом туре первенства Футбольной национальной лиги сезона-2017/18 «Кубань» в Томске одержала разгромную победу со счётом 4:1 над «Томью».
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На восьмой минуте Владимир Лобкарёв открыл счёт, а через пару минут Николай Марков удвоил преимущество гостей. На 17-й минуте Александр Соболев один мяч отыграл. В конце первого тайма Владимир Обухов сделал счёт 3:1, реализовав пенальти. Окончательный результат на 63-й минуте установил Марков, оформивший дубль.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что игроки «Кубани» могут бойкотировать сегодняшний матч
Главные тренеры
|Валерий Петраков
|Дан Петреску
Голы
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Составы
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Статистика
|Желтые карточки
|Красные карточки
Судьи
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Обозначения
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