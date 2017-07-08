Радимов в шутку назвал Титова «багажом Аленичева»
Бывший тренер «Зенита-2», а ныне координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал совместную фотографию с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и пошутил, вспомнив об известной фразе «багаж Аленичева».
«ФНЛ стартует! Я, Аленичев и багаж Аленичева на фото», — написал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.
Аленичев в данный момент является главным тренером «Енисея», а Титов является его помощником. Вместе они работали и в «Спартаке».
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