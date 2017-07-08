Виталий Мутко: Хочу пожелать интересного сезона в ФНЛ
Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко выступил с заявлением в связи со стартом нового сезона первенства Футбольной национальной лиги.
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«Уважаемые друзья!
Сегодня стартует очередное первенство Футбольной национальной лиги, в котором примут участие 20 команд со всех концов нашей огромной страны — от Калининграда до Владивостока, от
Каждый год Футбольная национальная лига открывает новые имена. Отрадно, что в командах ФНЛ работают в недавнем прошлом успешные футболисты. Это Андрей Тихонов и Дмитрий Аленичев, Николай Писарев и Евгений Калешин, Игорь Черевченко и Андрей Талалаев, Валерий Есипов и Александр Точилин, и многие другие.
Футбольная национальная лига была и остаётся хорошей кузницей футбольных кадров. Сегодня трудно представить себе молодежную сборную России без большой группы игроков из клубов ФНЛ. В составе национальной сборной России есть несколько футболистов, прошедших школу второго по значимости дивизиона страны.
Благодаря большому футбольному празднику, который пройдет в России через год, многие клубы получат новые современные стадионы. А значит, и новые возможности для привлечения болельщиков. Успешно проведенный в Москве,
От имени Российского футбольного союза хочу пожелать участникам первенства Футбольной национальной лиги и многомиллионной армии болельщиков команд, которые в нем участвуют, интересного сезона. Каждый последующий сезон в ФНЛ был интереснее предыдущего. И я уверен, что наступающий не станет исключением и пройдет в захватывающей и бескомпромиссной борьбе.
Футбол — больше, чем игра! — цитирует Мутко официальный сайт РФС.
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