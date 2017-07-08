Игрокам «Кубани» выплатили зарплаты за месяц и пообещали закрыть долги к 15 июля

Как стало известно «Чемпионату», руководство клуба выплатило футболистам деньги в размере одной заработной платы, при этом остальные задолженности по зарплатам за период от 7 месяцев до года остаются незакрытыми.

Как сообщили футболистам в клубе, в понедельник руководство рассчитается ещё за один-два месяца, а полностью долги будут погашены до матча 2-го тура ФНЛ «Кубань» — «Химки», который состоится 15 июля.

Матч первого тура ФНЛ «Томь» — «Кубань» состоится 8 июля в Томске, начало — в 14:00 мск.