Игрокам «Кубани» выплатили зарплаты за месяц и пообещали закрыть долги к 15 июля
Игроки «Кубани» не станут бойкотировать матч 1-го тура ФНЛ против «Томи».
Как стало известно «Чемпионату», руководство клуба выплатило футболистам деньги в размере одной заработной платы, при этом остальные задолженности по зарплатам за период от 7 месяцев до года остаются незакрытыми.
Как сообщили футболистам в клубе, в понедельник руководство рассчитается ещё за
Матч первого тура ФНЛ «Томь» — «Кубань» состоится 8 июля в Томске, начало — в 14:00 мск.
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