Деобальд внесён в заявку «Томи» и сможет сыграть с «Кубанью»
Полузащитник Павел Деобальд был внесен в заявку «Томи» на сезон Футбольной национальной лиги.
Деобальд будет выступать под номером 11.
«Павел сможет принять участие уже в сегодняшнем матче первого тура с “Кубанью”. Деобальд выступал за московские “Смену”, “Локомотив-М” и “Локомотив-2”, ФК “Истра”, “Шинник”, “Арсенал”, ФК “Армавир” и “Мордовию”. Контракт рассчитан на 1 сезон», — информирует официальный сайт «Томи».
Матч первого тура ФНЛ «Томь» — «Кубань» состоится 8 июля в Томске, начало — в 14:00 мск.
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