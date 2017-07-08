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8 июля 2017, 13:00 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Деобальд внесён в заявку «Томи» и сможет сыграть с «Кубанью»

Полузащитник Павел Деобальд был внесен в заявку «Томи» на сезон Футбольной национальной лиги.

Деобальд будет выступать под номером 11.

«Павел сможет принять участие уже в сегодняшнем матче первого тура с “Кубанью”. Деобальд выступал за московские “Смену”, “Локомотив-М” и “Локомотив-2”, ФК “Истра”, “Шинник”, “Арсенал”, ФК “Армавир” и “Мордовию”. Контракт рассчитан на 1 сезон», — информирует официальный сайт «Томи».

Матч первого тура ФНЛ «Томь» — «Кубань» состоится 8 июля в Томске, начало — в 14:00 мск.

Томь
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