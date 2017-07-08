Деобальд внесён в заявку «Томи» и сможет сыграть с «Кубанью»

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты «Кубани» думали о том, чтобы не выйти на матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против томской «Томи», но сейчас ситуация изменилась, и команда точно будет играть. Об этом ТАСС сообщил вратарь краснодарского клуба Юрий Дюпин.