Саботирует ли «Кубань» старт ФНЛ?
Сегодня стартует новый сезон в ФНЛ. Футболисты «Кубани», которая испытывает финансовые трудности, вновь не получили зарплату. Игрокам не платят вот уже 7 месяцев. Футболисты сообщили, что если до начала матча 1-го тура с «Томью» они не получат денег, то могут не выйти на поле.
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«СЭ» — о ситуации вокруг краснодарского клуба.
РУКОВДСТВО «КУБАНИ» РАСПЛАТИЛОСЬ С СОБОЙ, НО НЕ С ИГРОКАМ.
Руководство «Кубани» нашло 5 миллионов рублей на зарплату себе, сотрудникам офиса и базы, при этом команда
Изначально команда рассматривала вариант с тем, чтобы вообще не лететь в Томск, но затем все же отправилась на выезд, так как руководство клуба пообещало расплатиться там. Если до начала матча футболисты «Кубани» не получат деньги, тогда с большой долей вероятности они не выйдут на поле. (Дмитрий СОМОВ).
РЕАКЦИЯ «КУБАНИ».
Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка, ответив на звонок корреспондента «СЭ», отказался комментировать ситуацию с возможным бойкотом матча первого тура первенства ФНЛ с «Томью».
РЕАКЦИЯ ФНЛ.
Президент ФНЛ Игорь Ефремов отметил, что «Кубань» вряд ли примет решение о снятии с турнира
— В глобальном аспекте вопрос о финансовых проблемах надо задавать руководству края и области, мы знаем, что ситуация действительно сложная, — приводит «Р-Спорт» слова Ефремова. — У клуба есть запрет на регистрацию новых игроков, и известно, какие там есть реальные сложности. Надеюсь, что на следующей неделе ситуация улучшится. Не думаю, что команда снимется — было бы нелогично это сделать, потратив столько сил и времени. Финансовые гарантии «Кубань» предоставила при лицензировании 30 мая. Я надеюсь, что клуб с такой богатой историей в год своего 90-летия не допустит негативного развития событий и снятия с турнира.
Матч 1-го тура ФНЛ «Томь» — «Кубань» запланирован на 14.00 по московскому времени.
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