Саботирует ли «Кубань» старт ФНЛ?

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«СЭ» — о ситуации вокруг краснодарского клуба.

РУКОВДСТВО «КУБАНИ» РАСПЛАТИЛОСЬ С СОБОЙ, НО НЕ С ИГРОКАМ.

Руководство «Кубани» нашло 5 миллионов рублей на зарплату себе, сотрудникам офиса и базы, при этом команда по-прежнему — уже 7 месяцев — не получает денег. В связи с этим футболисты намерены бойкотировать ближайший выездной матч 1-го тура ФНЛ против «Томи», который состоится 8 июля.

Изначально команда рассматривала вариант с тем, чтобы вообще не лететь в Томск, но затем все же отправилась на выезд, так как руководство клуба пообещало расплатиться там. Если до начала матча футболисты «Кубани» не получат деньги, тогда с большой долей вероятности они не выйдут на поле. (Дмитрий СОМОВ).

РЕАКЦИЯ «КУБАНИ».

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка, ответив на звонок корреспондента «СЭ», отказался комментировать ситуацию с возможным бойкотом матча первого тура первенства ФНЛ с «Томью».

РЕАКЦИЯ ФНЛ.

Президент ФНЛ Игорь Ефремов отметил, что «Кубань» вряд ли примет решение о снятии с турнира из-за долгов. Он также добавил, что клуб предоставил финансовые гарантии 30 мая.

— В глобальном аспекте вопрос о финансовых проблемах надо задавать руководству края и области, мы знаем, что ситуация действительно сложная, — приводит «Р-Спорт» слова Ефремова. — У клуба есть запрет на регистрацию новых игроков, и известно, какие там есть реальные сложности. Надеюсь, что на следующей неделе ситуация улучшится. Не думаю, что команда снимется — было бы нелогично это сделать, потратив столько сил и времени. Финансовые гарантии «Кубань» предоставила при лицензировании 30 мая. Я надеюсь, что клуб с такой богатой историей в год своего 90-летия не допустит негативного развития событий и снятия с турнира.

Матч 1-го тура ФНЛ «Томь» — «Кубань» запланирован на 14.00 по московскому времени.