Игрок «Кубани»: Мысли о бойкоте матча с «Томью» были, но теперь точно будем играть

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«Были мысли, чтобы не выходить на матч [с «Томью"]. Сейчас могу сказать, что команда точно будет играть, я еду на стадион. Что касается долгов, не буду ничего комментировать, пусть это останется внутри клуба», — сказал Дюпин.