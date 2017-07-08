Игрок «Кубани»: Мысли о бойкоте матча с «Томью» были, но теперь точно будем играть
МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты «Кубани» думали о том, чтобы не выйти на матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против томской «Томи», но сейчас ситуация изменилась, и команда точно будет играть. Об этом ТАСС сообщил вратарь краснодарского клуба Юрий Дюпин.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Были мысли, чтобы не выходить на матч [с «Томью"]. Сейчас могу сказать, что команда точно будет играть, я еду на стадион. Что касается долгов, не буду ничего комментировать, пусть это останется внутри клуба», — сказал Дюпин.
Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что футболисты «Кубани» могут бойкотировать матч первого тура ФНЛ с «Томью»
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter