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8 июля 2017, 12:42 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Игрок «Кубани»: Мысли о бойкоте матча с «Томью» были, но теперь точно будем играть

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты «Кубани» думали о том, чтобы не выйти на матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против томской «Томи», но сейчас ситуация изменилась, и команда точно будет играть. Об этом ТАСС сообщил вратарь краснодарского клуба Юрий Дюпин.

Ранее издание Спорт-Экспресс сообщило что футболисты Кубани могут бойкотировать матч первого тура ФНЛ с Томью <nobr>из-за </nobr>долгов. Увеличить
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«Были мысли, чтобы не выходить на матч [с «Томью"]. Сейчас могу сказать, что команда точно будет играть, я еду на стадион. Что касается долгов, не буду ничего комментировать, пусть это останется внутри клуба», — сказал Дюпин.

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что футболисты «Кубани» могут бойкотировать матч первого тура ФНЛ с «Томью» из-за долгов. Встреча должна начаться в субботу в Томске в 14:00 мск.

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