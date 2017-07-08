Защитник и полузащитник подписали контракты с «Химками»
Подмосковные «Химки» подписали контракты с защитником Айдаром Лисинковым и полузащитником Максимом Батовым.
Лисинков был в системе московского «Спартака», Батов защищал цвета махачкалинского «Анжи». Сроки соглашений футболистов не разглашаются.
Батов в минувшем сезоне чемпионата России провел два матча в РФПЛ, Лисинков на правах аренды выступал в ПФЛ за подольский «Витязь», отыграв 18 матчей и забив один гол.
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