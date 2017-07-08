Защитник и полузащитник подписали контракты с «Химками»

Лисинков был в системе московского «Спартака», Батов защищал цвета махачкалинского «Анжи». Сроки соглашений футболистов не разглашаются.

Батов в минувшем сезоне чемпионата России провел два матча в РФПЛ, Лисинков на правах аренды выступал в ПФЛ за подольский «Витязь», отыграв 18 матчей и забив один гол.