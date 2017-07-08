Глава ФНЛ надеется, что «Кубань» в преддверии 90-летия решит все финансовые проблемы
МОСКВА, 8 июл —
Р-Спорт, Олег Богатов. Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов заявил агентству «Р-Спорт», что надеется на успешное разрешение всех финансовых проблем краснодарской «Кубани» в стартующем сезоне, в котором клуб отметит 90-летие со дня основания.
Ранее сайт болельщиков «Кубани» со ссылкой на неназванного футболиста команды сообщил, что игроки могут бойкотировать субботнюю игру с «Томью»
«В глобальном аспекте вопрос (о финансовых проблемах) надо задавать руководству края и области, мы знаем, что ситуация действительно сложная, — сказал по телефону Ефремов. — У клуба есть запрет на регистрацию новых игроков, и известно, какие там есть реальные сложности. Надеюсь, что на следующей неделе ситуация улучшится. Не думаю, что команда снимется — было бы нелогично это сделать, потратив столько сил и времени. Финансовые гарантии “Кубань” предоставила при лицензировании 30 мая».
«Я надеюсь, что клуб с такой богатой историей в год своего 90-летия не допустит негативного развития событий и снятия с турнира», — подчеркнул собеседник агентства.
«Кубань» была основана в 1928 году. В первенстве ФНЛ-2016/17 краснодарская команда в 38 матчах набрала 55 очков и заняла седьмое место в турнирной таблице.
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