Полузащитник «Краснодара» на правах аренды проведет сезон в «Олимпийце»

В минувшем сезоне Фомин выступал за вторую команду «быков» в ПФЛ, на его счету 24 матча и 4 гола.

Кроме того, «Олимпиец» заключил полноценные контракты с защитниками Кириллом Маляровым («Динамо»), Иреком Ганиевым («Сызрань-2003»), Радиком Хайрулловым («Волга» Ул) и вторым бомбардиром зоны «Урал-Поволжье» второго дивизиона Виктором Карпухиным из «Носты». Бывший нападающий ЦСКА и «Карлсруэ» Вадим Манзон пока находится на просмотре.

По словам Липко, селекция не закончена — волжане ищут игроков, которые могли бы усилить команду. Напомним, что стартовый матч первенства ФНЛ «Олимпиец» проведет 8 июля в Дзержинске с курским «Авангардом».