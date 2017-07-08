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8 июля 2017, 10:56 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Полузащитник «Краснодара» на правах аренды проведет сезон в «Олимпийце»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Полузащитник «Краснодара» и юношеской сборной России Даниил Фомин проведет предстоящий сезон на правах аренды в «Олимпийце», сообщил спортивный директор клуба из Нижнего Новгорода Александр Липко.

В минувшем сезоне Фомин выступал за вторую команду «быков» в ПФЛ, на его счету 24 матча и 4 гола.

Кроме того, «Олимпиец» заключил полноценные контракты с защитниками Кириллом Маляровым («Динамо»), Иреком Ганиевым («Сызрань-2003»), Радиком Хайрулловым («Волга» Ул) и вторым бомбардиром зоны «Урал-Поволжье» второго дивизиона Виктором Карпухиным из «Носты». Бывший нападающий ЦСКА и «Карлсруэ» Вадим Манзон пока находится на просмотре.

По словам Липко, селекция не закончена — волжане ищут игроков, которые могли бы усилить команду. Напомним, что стартовый матч первенства ФНЛ «Олимпиец» проведет 8 июля в Дзержинске с курским «Авангардом».

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