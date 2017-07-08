Крапивка: Футболисты «Кубани», несмотря на долги, сыграют в матче ФНЛ с «Томью»
МОСКВА, 8 июл —
Р-Спорт, Олег Богатов. Футболисты «Кубани», несмотря на задолженности по заработной плате, выйдут на стартовый матч нового сезона первенства ФНЛ в Томске с «Томью», заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор краснодарского клуба Геннадий Крапивка.
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Ранее сайт болельщиков «Кубани» со ссылкой на неназванного футболиста команды сообщил, что игроки могут бойкотировать матч с «Томью»
«Ситуация с долгами? Команда сегодня выйдет на поле и будет играть. Долги — давайте пока без комментариев», — сказал в телефонном разговоре Крапивка.
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