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8 июля 2017, 10:51 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Крапивка: Футболисты «Кубани», несмотря на долги, сыграют в матче ФНЛ с «Томью»

МОСКВА, 8 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Футболисты «Кубани», несмотря на задолженности по заработной плате, выйдут на стартовый матч нового сезона первенства ФНЛ в Томске с «Томью», заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор краснодарского клуба Геннадий Крапивка.

<em>МОСКВА 8 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Олег <span class=error>Богатов</span>. </em>Футболисты Кубани несмотря на задолженности по заработной плате выйдут на стартовый матч нового сезона первенства <span class=error>ФНЛ</span> в Томске с <span class=error>Томью</span> заявил агентству Р-Спорт генеральный директор краснодарского клуба Геннадий <span class=error>Крапивка</span>. Увеличить
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Ранее сайт болельщиков «Кубани» со ссылкой на неназванного футболиста команды сообщил, что игроки могут бойкотировать матч с «Томью» из-за задолженностей по заработной плате и премиальным, которые составляют от четырех до шести месяцев. Матч первого тура ФНЛ между «Томью» и «Кубанью» должен пройти в субботу (начало в 14:00 мск).

«Ситуация с долгами? Команда сегодня выйдет на поле и будет играть. Долги — давайте пока без комментариев», — сказал в телефонном разговоре Крапивка.

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Новости Первого дивизиона

Футболисты «Кубани» грозятся бойкотировать матч с «Томью» из-за долгов

Футболисты «Кубани» грозятся бойкотировать матч с «Томью» из-за долгов

Футболисты «Кубани» грозят руководству клуба бойкотом матча с «Томью» (8 июля) в первом туре ФНЛ. Игроки краснодарской команды устали от постоянных обещаний клубных руководителей по выплате задолженностей по заработной плате и премиальным, пишет сайт болельщиков команды.
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