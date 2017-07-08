Крапивка: Футболисты «Кубани», несмотря на долги, сыграют в матче ФНЛ с «Томью»

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Ранее сайт болельщиков «Кубани» со ссылкой на неназванного футболиста команды сообщил, что игроки могут бойкотировать матч с «Томью» из-за задолженностей по заработной плате и премиальным, которые составляют от четырех до шести месяцев. Матч первого тура ФНЛ между «Томью» и «Кубанью» должен пройти в субботу (начало в 14:00 мск).

«Ситуация с долгами? Команда сегодня выйдет на поле и будет играть. Долги — давайте пока без комментариев», — сказал в телефонном разговоре Крапивка.