Делать новых людей. Что больше всего бесит в трансферах ФНЛ

Начинается новый сезон самой беспощадной лиги мира — ФНЛ готова вновь пугать своими запланированными смертями, смешить нереалистичными задачами и удивлять аномальными решениями. Всё будет как всегда, поэтому делать какое-то превью бессмысленно — это переписывание слов, которые уже не раз сказаны. Оставим их тренерам для крайне оригинальных пресс-конференций, а я скажу о том, что меня больше всего бесит.

Волгоградский «Ротор», нижегородский «Олимпиец», курский «Авангард» и «Динамо» из Санкт-Петербурга пополнили ФНЛ. Наверное, их нужно поздравить. Но кого поздравлять? За полтора месяца между последним матчем во второй лиге и первой игрой в ФНЛ эти клубы суммарно подписали 56 футболистов (19 — «Авангард», 16 — «Ротор», 13 — «Динамо» и (всего лишь!) 8 — «Олимпиец»). 48 футболистов покинули эти клубы — в среднем по целому основному составу и одному запасному. Таким образом, состав команды за полтора месяца после подъёма из ПФЛ меняется почти полностью — не особо следивший за межсезоньем болельщик просто не узнает свою команду, придя на первую домашнюю игру.

Необходимо чётко обозначить два момента. Первый: такое в ФНЛ происходит ежегодно. Вот доказательство: ровно два года назад я писал о похожей проблеме (там, правда, речь о лиге в целом — это плохо, но не так возмутительно, как конкретно у новичков. Дальше я объясню почему).

Второй момент: в цивилизованных футбольных странах такого не происходит. Вот как проводят это лето новички Чемпионшипа: «Миллуолл» — пять игроков, «Болтон» — шесть, «Шеффилд Юнайтед» — пять. О’кей, в Англии традиционно позднее наполнение клубов новыми игроками, поэтому посмотрим на Германию, где клубы редко выходят на рынок после середины июля: шесть новичков у «Дуйсбурга», столько же — у «Киля» и «Регенсбурга». Закрепим это Испанией: «Альбасете» — четыре, «Культураль Леонеса» — три, «Барселона Б» — три, «Лорка» — один (ха-ха, они вообще что-то жизни там знают?).



Пять-шесть новичков для повысившейся в классе команды — норма для Европы. Даже если всех их моментально впихнуть на поле, всё равно половина команды окажется прежней. То, что происходит при подъёме в ФНЛ — невероятная, беспримерная дикость по нескольким причинам.

Во-первых, сводится в беспросветное ничто сам принцип лестницы лиг. Люди, которые зарабатывали тебе путёвку наверх, сами туда не поднимаются. На что это влияет? На мотивацию игроков, потому что в 90% клубов ПФЛ нет задачи подняться выше, а в тех 10%, где такая задача есть, футболисты понимают, что будут вышвырнуты из команды на следующее утро после победного корпоратива. На циркуляцию игроков между лигами, которая должна делать футбольную систему здоровой. Наконец, на основы профессиональной конкуренции, которые подрываются при отсутствии циркуляции — не все находятся в равных условиях изначально.

Во-вторых, ничто не делает человека таким лояльным, как победы. Такое ощущение, что руководители российских клубов со своим священным словом «задача» забывают об этой очень простой вещи. Оставь тех ребят, которые буквально умирали за твой клуб весь сезон ПФЛ, ещё на год, разбавь их тремя-четырьмя опытными мастерами и увидишь, что результат будет не хуже, чем с двумя десятками новичков. Люди поймут, что в них верят, а когда в тебя верят, тебе становится стыдно снижать к себе требования. Эти люди, как бы к ним ни относились, — спортсмены по характеру, они хотят знать и верить в то, что победа — это нечто большее, чем тот самый корпоратив после успеха в ПФЛ. Оставляя победителей в той лиге, которую они уже выиграли, наша футбольная система руками своих эффективных менеджеров сама вытряхивает из игроков характер спортсменов и превращает их в банковские карты, монетизировавшие своё умение сносно пинать мяч.