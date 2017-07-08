«Луч» подписал еще двух защитников
Помимо Дмитрия Тихого из «Факела», «Луч-Энергия» пополнился еще двумя игроками обороны — Евгением Стешиным и Кириллом Марущаком.
Последним клубом Стешина был «Волгарь», а Марущак защищал цвета «Балтики». Кроме того, приморцы подписали контракт с нападающим «Иртыша» Иваном Хлебородовым и полузащитником «Нефтехимика» Дмитрием Малякой. В то же время клуб отказался от услуг еще одного игрока «Балтики» — Валерия Сармонта.
Напомним, что «Луч» начнет сезон в ФНЛ 8 июля матчем в Самаре с «Крыльями Советов».
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