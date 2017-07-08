Футболисты «Кубани» грозятся бойкотировать матч с «Томью» из-за долгов

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На сегодняшний день задолженность «Кубани» перед футболистами составляет от 4 до 6 месяцев. Ранее руководители клуба гарантировали погашение задолженностей до 6 июля, однако в этот день футболисты обещанного так и не дождались.

Сообщается, что путём длительных переговоров руководству удалось убедить игроков вылететь в Томск, где должен состояться матч с «Томью». При этом команде были обещаны выплаты в течение дня 7 июля, но руководство «Кубани» не выполнило очередных обещаний.

«Мы будем твёрдо стоять на своей позиции. Пока руководители не выполнят своих обещаний перед командой, на поле мы выходить не собираемся», — сообщил один из футболистов «Кубани».

Забастовку игроков поддерживает и тренерский штаб команды. В то же время, по информации источника, 6 и 7 июля руководители «Кубани» выплатили зарплату офисным работникам, а также работникам базы клуба. Получили свою зарплату в полном объёме и сами клубные руководители.