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8 июля 2017, 1:13 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Футболисты «Кубани» грозятся бойкотировать матч с «Томью» из-за долгов

Футболисты «Кубани» грозят руководству клуба бойкотом матча с «Томью» (8 июля) в первом туре ФНЛ. Игроки краснодарской команды устали от постоянных обещаний клубных руководителей по выплате задолженностей по заработной плате и премиальным, пишет сайт болельщиков команды.

Футболисты Кубани грозят руководству клуба бойкотом матча с <span class=error>Томью</span> (8 июля) в первом туре <span class=error>ФНЛ</span>. Увеличить
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На сегодняшний день задолженность «Кубани» перед футболистами составляет от 4 до 6 месяцев. Ранее руководители клуба гарантировали погашение задолженностей до 6 июля, однако в этот день футболисты обещанного так и не дождались.

Сообщается, что путём длительных переговоров руководству удалось убедить игроков вылететь в Томск, где должен состояться матч с «Томью». При этом команде были обещаны выплаты в течение дня 7 июля, но руководство «Кубани» не выполнило очередных обещаний.

«Мы будем твёрдо стоять на своей позиции. Пока руководители не выполнят своих обещаний перед командой, на поле мы выходить не собираемся», — сообщил один из футболистов «Кубани».

Забастовку игроков поддерживает и тренерский штаб команды. В то же время, по информации источника, 6 и 7 июля руководители «Кубани» выплатили зарплату офисным работникам, а также работникам базы клуба. Получили свою зарплату в полном объёме и сами клубные руководители.

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