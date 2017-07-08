Субботние матчи первенства ФНЛ открывают новый российский футбольный сезон
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) стартует в субботу десятью матчами первого тура. В турнире выступят 20 клубов, которые разыграют две путевки в
премьер-лигу в сезоне-2018/19 и два места в переходных матчах за право сыграть в элите.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Формат второго по значимости дивизиона российского футбола изменений не претерпел: первые два клуба получат путевки в Российскую футбольную
Сразу четыре клуба ФНЛ представят города, где в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира. В предстоящем сезоне самарские «Крылья Советов», калининградская «Балтика», волгоградский «Ротор» и нижегородский «Олимпиец» должны опробовать новые арены, на которых в ближайшее время должно быть завершено строительство. Тестовыми матчами на стадионах в этих городах станут игры первенства ФНЛ, запланированные на весну 2018 года.
В предстоящем сезоне главным фаворитом считаются «Крылья Советов», которые в мае во второй раз в российской истории покинули
Руководству «Крыльев Советов» удалось сохранить почти всех лидеров, включая защитника Ивана Таранова и форварда Сергея Корниленко, пригласив таких известных игроков, как полузащитники Павел Голышев и Денис Ткачук, а также бомбардира «Енисея» Сергея Самодина.
Фавориты и претенденты
Конкуренцию «Крыльям» может составить калининградская «Балтика», представляющая другой город, где через год пройдут матчи чемпионата мира. Весной «Балтика» под руководством Игоря Черевченко сумела спастись от вылета, однако в новом сезоне перед командой стоят совсем другие цели. Сохранив прошлогодний костяк, будет бороться за возвращение в элиту и «Оренбург», который возглавил грузинский специалист Темури Кецбая.
Еще одной команде, покинувшей весной элиту, пока не до серьезных задач. «Томь» сохранила главного тренера Валерия Петракова, однако играть команда вновь будет футболистами 18−20 лет.
Среди «темных лошадок» предстоящего сезона — краснодарская «Кубань», которая сохранила прошлогодний состав, но не сделала приобретений, а также «Тамбов». Подопечные Андрея Талалаева в дебютном сезоне в ФНЛ стали пятыми и имеют все возможности для того, чтобы улучшить этот результат. Неплохие перспективы у «Енисея», который вместо Тихонова возглавил бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев.
Пополнили ФНЛ четыре клуба, которые победили в зональных турнирах второго дивизиона («Чита» от повышения в классе отказалась, и место в ФНЛ сохранил «Луч-Энергия» из Владивостока). «Динамо» из
В Нижнем теперь «Олимпиец»
Нижегородский «Олимпиец» тренирует бывший наставник молодежной сборной России Николай Писарев. Нижний Новгород в свое время был представлен в первом дивизионе впоследствии исчезнувшими «Локомотивом», «Волгой» и одноименным городским клубом. «Олимпиец» же был создан лишь два года назад фактически как
В первенстве ФНЛ выступят «Оренбург», «Крылья Советов» (Самара), «Томь» (Томск), «Енисей» (Красноярск), «Тамбов», «Спартак-2» (Москва), «Кубань» (Краснодар), «Шинник» (Ярославль), «Тюмень», «Факел» (Воронеж), «Химки», «Волгарь» (Астрахань), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Балтика» (Калининград), «Сибирь» (Новосибирск), «Луч- Энергия» (Владивосток), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Авангард» (Курск), «Ротор-Волгоград» и «Олимпиец» (Нижний Новгород). Вторые команды «Спартака» и «Зенита» не имеют возможности выйти в
В нынешнем сезоне будут сыграны 38 туров — большей частью по выходным дням. 25 туров запланированы на 2017 год, 25-й тур будет сыгран 25 ноября. Возобновится первенство ФНЛ 4 марта 2018 года, 38-й тур состоится 12 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter