Субботние матчи первенства ФНЛ открывают новый российский футбольный сезон

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Формат второго по значимости дивизиона российского футбола изменений не претерпел: первые два клуба получат путевки в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), еще две сыграют в стыковых матчах. Пять худших команд ФНЛ отправятся во второй дивизион. Стартовый тур первенства ФНЛ открывает новый сезон в российском футболе. 14 июля состоится матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом», а на следующий день начнется чемпионат страны в премьер-лиге.

Сразу четыре клуба ФНЛ представят города, где в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира. В предстоящем сезоне самарские «Крылья Советов», калининградская «Балтика», волгоградский «Ротор» и нижегородский «Олимпиец» должны опробовать новые арены, на которых в ближайшее время должно быть завершено строительство. Тестовыми матчами на стадионах в этих городах станут игры первенства ФНЛ, запланированные на весну 2018 года.

В предстоящем сезоне главным фаворитом считаются «Крылья Советов», которые в мае во второй раз в российской истории покинули премьер-лигу. В сезоне-2014/15 «Крыльям» удалось за один сезон вернуться в элиту, такая же задача поставлена и на сей раз. Для ее решения в Самаре сделали ставку на 46-летнего Андрея Тихонова, который в прошлом сезоне вывел в стыковые матчи красноярский «Енисей» и пошел на повышение. Легенда московского «Спартака» 90-х годов Тихонов выступал и в «Крыльях» — в том числе и в 2004 году, когда самарский клуб занял третье место в премьер-лиге.

Руководству «Крыльев Советов» удалось сохранить почти всех лидеров, включая защитника Ивана Таранова и форварда Сергея Корниленко, пригласив таких известных игроков, как полузащитники Павел Голышев и Денис Ткачук, а также бомбардира «Енисея» Сергея Самодина.

Фавориты и претенденты

Конкуренцию «Крыльям» может составить калининградская «Балтика», представляющая другой город, где через год пройдут матчи чемпионата мира. Весной «Балтика» под руководством Игоря Черевченко сумела спастись от вылета, однако в новом сезоне перед командой стоят совсем другие цели. Сохранив прошлогодний костяк, будет бороться за возвращение в элиту и «Оренбург», который возглавил грузинский специалист Темури Кецбая.

Еще одной команде, покинувшей весной элиту, пока не до серьезных задач. «Томь» сохранила главного тренера Валерия Петракова, однако играть команда вновь будет футболистами 18−20 лет.

Среди «темных лошадок» предстоящего сезона — краснодарская «Кубань», которая сохранила прошлогодний состав, но не сделала приобретений, а также «Тамбов». Подопечные Андрея Талалаева в дебютном сезоне в ФНЛ стали пятыми и имеют все возможности для того, чтобы улучшить этот результат. Неплохие перспективы у «Енисея», который вместо Тихонова возглавил бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев.

Пополнили ФНЛ четыре клуба, которые победили в зональных турнирах второго дивизиона («Чита» от повышения в классе отказалась, и место в ФНЛ сохранил «Луч-Энергия» из Владивостока). «Динамо» из Санкт-Петербурга и курский «Авангард» в первом дивизионе уже играли, а волгоградский «Ротор» в 90-е годы гремел в высшей лиге и еврокубках. Эти команды серьезно усилились и могут стать открытиями сезона. Особенно «Ротор» — в Волгограде также пройдет чемпионат мира — 2018, возглавил клуб популярный в недавнем прошлом волгоградский форвард Валерий Есипов, а состав в сравнении со вторым дивизионом поменялся почти полностью.

В Нижнем теперь «Олимпиец»

Нижегородский «Олимпиец» тренирует бывший наставник молодежной сборной России Николай Писарев. Нижний Новгород в свое время был представлен в первом дивизионе впоследствии исчезнувшими «Локомотивом», «Волгой» и одноименным городским клубом. «Олимпиец» же был создан лишь два года назад фактически как фарм-клуб «Волги», которая вскоре прекратила существование. В Нижнем Новгороде также пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, и неплохо укомплектованный «Олимпиец» по возможности будет стремиться в элиту.

В первенстве ФНЛ выступят «Оренбург», «Крылья Советов» (Самара), «Томь» (Томск), «Енисей» (Красноярск), «Тамбов», «Спартак-2» (Москва), «Кубань» (Краснодар), «Шинник» (Ярославль), «Тюмень», «Факел» (Воронеж), «Химки», «Волгарь» (Астрахань), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Балтика» (Калининград), «Сибирь» (Новосибирск), «Луч- Энергия» (Владивосток), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Авангард» (Курск), «Ротор-Волгоград» и «Олимпиец» (Нижний Новгород). Вторые команды «Спартака» и «Зенита» не имеют возможности выйти в премьер-лигу, зато могут покинуть ФНЛ — если займут место ниже 15-го.

В нынешнем сезоне будут сыграны 38 туров — большей частью по выходным дням. 25 туров запланированы на 2017 год, 25-й тур будет сыгран 25 ноября. Возобновится первенство ФНЛ 4 марта 2018 года, 38-й тур состоится 12 мая.