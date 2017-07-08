Валерий Петраков: «Томь» не будет выходить в премьер-лигу. Нужно жить по средствам

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МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В «ТОМИ» — 300 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ

— Почему вы продлили контракт с «Томью» буквально за два дня до начала сезона? Значит, были какие-то сомнения?

— В принципе, я с губернатором обговорил продолжение сотрудничества еще в конце прошлого сезона. Но многое зависело от того, разрешат ли нам заявлять игроков. Фактически заявку открыли только в пятницу. Деньги в клуб пришли слишком поздно, нам надо было успеть закрыть долги. Не стоило затягивать решение вопроса до последнего момента. Буквально на флажке удалось договориться с семью футболистами по задолженностям. А так, конечно, все висело на волоске.

— То есть, если бы заявку не открыли, вы бы ушли?

— Да, такого варианта я не исключал. Поэтому, как только стало известно, что «Томи» разрешили заявлять игроков, я и подписал новый контракт. Ждал гарантий.

— Сейчас у вас есть уверенность в финансовой стабильности «Томи» на этот сезон?

— Та сумма, о которой мы говорили с губернатором, будет в итоге клубу предоставлена. Постараемся уложиться в этот бюджет.

— Какое место по бюджету «Томь» сейчас занимает в ФНЛ?

— Далек от этих вопросов. Могу только сказать, что максимальная зарплата в «Томи» — 300 тысяч рублей в месяц. Я имею в виду лидеров. Молодежь, естественно, будет получать меньше. Знаю, что нам недавно перечислили 250 миллионов рублей — на зарплаты и погашения долгов.

— Этим летом у вас были предложения от клубов премьер-лиги?

— Нет. Был вариант в Казахстане.

— Звали в «Актобе»?

— Да.

— Почему решили остаться?

— Потому что очень уважаю нашего губернатора Сергея Анатольевича Жвачкина. Не один год работаем вместе. Он очень многое сделал для футбола в регионе и для меня лично. Не мог ему отказать.

— А «Актобе» предлагал щедрые условия?

— Понимаете, хорошие отношения никакими деньгами не заменишь. Поэтому до обсуждения деталей контракта с «Актобе» мы даже не дошли. Закончили переговоры еще на ранней стадии.

«ТОМЬ» НЕ ГОТОВА К ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

— В начале июля вы сказали, что о задачах «Томи» на сезон пока говорить рано. Довольно странно было это слышать…

— Задача будет поставлена. Но мы еще не до конца укомплектовались, понимаете? До недавнего времени мы могли рассчитывать лишь на 8 молодых игроков. Ветераны «Томь» покинули. Поэтому сейчас активно занимаемся усилением команды. Когда этот процесс завершится, тогда и можно будет говорить о целях на сезон.

— То есть, пока не понятно, будет ли «Томь» бороться за выход в премьер-лигу?

— Я разговаривал с губернатором. Перед «Томью» не будет стоять задачи выйти в премьер-лигу. Нам просто нужно достойно выступить в ФНЛ.

— Денег на премьер-лигу нет?

— Надо жить по средствам. К премьер-лиге мы пока не готовы. Надо еще окрепнуть, создать боеспособную команду. Необходимо растить молодых ребят, своих воспитанников. Вот в принципе и все наши задачи на сезон. Их, согласитесь, немало.

— Неужели вам хватит мотивации для работы в «Томи»?

— Понимаю, что у «Томи» есть традиции. Но еще наступит время, когда команда будет выходить в РФПЛ. Нам нужно немного подождать. Этот сезон станет для «Томи» проверочным. Поймем, на что мы можем претендовать, увидим, как быстро может прибавлять молодежь. Губернатор хочет, чтобы в «Томи» было как можно больше своих ребят. Уделяем серьезное внимание ДЮСШ.

— После контрольного матча с «Сибирью» (0:4) вы «разнесли» своих подопечных…

— Все-таки в той встрече за нас играло много футболистов, находившихся на просмотре. Плюс молодежь. Конечно, я был разочарован. Как так можно приезжать на просмотр? И играть без души, без эмоций?! На что вообще молодые люди рассчитывали? Обидно, что потратили столько времени на таких исполнителей….

— К вам приехали «пассажиры»?

— Так и есть. Мы еще хотели просмотреть ребят из сибирского региона — из Омска. Кемерова. Они, к сожалению, пока еще не высокого уровня. Им тяжеловато будет играть в ФНЛ.

— Теперь в матчах ФНЛ не будете чувствовать себя обреченным, как это было во второй половине прошлого сезона в РФПЛ, когда «Томь» стала явным аутсайдером?

— Да я в прошлом сезоне насчет этого и не переживал. Весной я больше волновался не за себя, а за ребят. Надо было их правильно настроить, чтобы они психологически выдержали. В любом случае, такая ситуация сложилась, и ее просто надо было пережить.

— Один из самых ярких молодых игроков «Томи» Никита Гвинейский остается в команде?

— Да. Он был на просмотре в «Спартаке-2», вернулся. Подписал с клубом контракт на три года. Однако, сейчас у него возникли проблемы со здоровьем. Он не тренируется, болеет.

— Надолго выбыл из строя?

— Сложно сказать. У него периодически поднимается температура. Пока врачи не могут определить, в чем причина.

СПАСИБО ФЕДЬКЕ СМОЛОВУ, НО БОЛЬШЕ ПАРИ НА МАТЕРНЫЕ СЛОВА ЗАКЛЮЧАТЬ НЕ БУДУ

— В конце прошлого сезона, когда комментаторы Савин и Погорелов назвали «Томь» пионеротрядом, вы сказали, что этим тележурналистам нужно лучше разбираться в футболе. А сейчас вашу команду можно считать пионеротрядом?

— Нет. Опытные ребята влились в команду — Войдель, вернулся Саная. Мы не пионеротряд. А что касается тех моих резких слов, считаю, все нужно оценивать по конкретной игре, а не по слухам. Я только поэтому немного взъелся.

Если люди футбол смотрят и в нем разбираются — особенно это касается Савина — нужно же видеть, в какой футбол играет команда! Сейчас уже прошло два месяца. Было бы несправедливо с моей стороны опять обижать Савина и Погорелова.

— А кого можете выделить из наших комментаторов?

— Мне очень нравится, как работают Константин Генич и Александр Шмурнов. Они грамотно и в то же время деликатно разбирают игры. Косте, конечно, полегче. Он сам играл, хорошо все понимает. Александр не играл, однако комментирует на приличном уровне.

— Перед прошлым сезоном вы пообещали перечислить в благотворительный фонд по тысяче рублей за каждое матерное слово. Готовы сейчас пойти на такой же шаг?

— Мне еще начислили чуть ли не 60 тысяч рублей… Как они насчитали такую сумму? Как такое возможно? Федя Смолов ее за меня заплатил, и я больше не хочу заключать такие пари.

— Почему?

— Потому что люди высасывают все из пальца. Мне кажется, я не говорил матерных слов. Но я не готов спорить.

— А почему за вас заплатил Смолов?

— У нас очень хорошие отношения. Федя пришел на передачу «Культ тура», и журналисты подняли эту тему: мол, у тебя такая зарплата, не мог бы ты заплатить за матерные слова Петракова… Мне потом позвонили, рассказали.

— Как отреагировали?

— Спасибо Федьке. Но больше я в такие «игры» играть не будет. Все это, конечно, интересно, но потом уже люди начинают себя вести не так, как надо.

— Опасаетесь судейства в ФНЛ?

— Судейство не пугает, но настораживает. Каждый человек может ошибиться. Главное — чтобы не было предвзятости! Вот с этим нужно как-то бороться. Хотя на первый план у меня выходит другая проблема. Мне сейчас нужно в кротчайшие сроки понять лучшие качества своих подопечных. Мы попали с корабля на бал, вопрос с заявкой решили в самый последний момент. Впереди очень много работы.

— Кого считаете фаворитами ФНЛ?