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7 июля 2017, 17:59 | Футбол: Первый дивизион | Вести - Воронеж

Воронежский «Факел» открывает футбольный сезон

«Факел» в межсезонье успел практически полностью обновить состав.

В первом туре чемпионата ФЛН воронежский «Факел» сыграет в Астрахани с местным «Волгарём». Несмотря на угрозу попасть под санкции из-за финансового скандала, «Факел» в межсезонье успел практически полностью обновить состав. В команду пришли 17 новичков. Вдобавок изменения произошли в тренерском штабе — помощником главного тренера Павла Гусева стал воронежский специалист Игорь Пывин.

Начало июля команда провела в интенсивных тренировках на своей базе в Тенистом. Между тем, у руководства клуба осталось три недели, чтобы выплатить долги по зарплатам. О них рассказали бывшие футболисты «Факела» и обратились в профсоюз с требованием разобраться в ситуации.

Президент «Факела» Евгений Севергин обещал отдать деньги до 1 августа, назвав при этом бывших подопечных «шабашниками». На это, в частности, ответил экс-голкипер сине-белых и недавний любимец воронежских болельщиков Александр Саутин. На страницах спортивных СМИ он заявил, что клуб фактически обманул игроков, а цифры задолженности перед некоторыми футболистами — с шестью нулями.

Если стороны не смогут решить финансовый вопрос мирно, то в разрешение конфликта может вмешаться Палата по разрешению споров Российского футбольного союза.
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