Футбольный «Енисей» подписал контракт с голкипером «Спартака»
Ранее красноярская команда вернула своего воспитанника Сергея Чепчугова.
Футбольный «Енисей» объявил о подписании контракта с 25-летним голкипером московского «Спартака» Михаилом Филипповым. Соглашение рассчитано на два года, при этом финансовые подробности не уточняются.
Филиппов является воспитанником подмосковного «Сатурна». Также молодой вратарь защищал цвета «Амура-2010», клуба «Знамя Труда» (Подмосковье), «Томи» и «Спартака-2». В составе «красно-белых» Филиппов провел 10 матчей в ПФЛ и 47 — в ФНЛ.
В начале июня «Енисей» заключил контракт с
Сезон в Футбольной национальной лиге 2017/2018 годов стартует 8 июля. В первом туре «Енисей» сыграет в
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