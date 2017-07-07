Футбольный «Енисей» подписал контракт с голкипером «Спартака»

Футбольный «Енисей» объявил о подписании контракта с 25-летним голкипером московского «Спартака» Михаилом Филипповым. Соглашение рассчитано на два года, при этом финансовые подробности не уточняются.

Филиппов является воспитанником подмосковного «Сатурна». Также молодой вратарь защищал цвета «Амура-2010», клуба «Знамя Труда» (Подмосковье), «Томи» и «Спартака-2». В составе «красно-белых» Филиппов провел 10 матчей в ПФЛ и 47 — в ФНЛ.

В начале июня «Енисей» заключил контракт с экс-голкипером ЦСКА Сергеем Чепчуговым, который является воспитанником красноярского футбола. Таким образом, красноярцы практически полностью обновили вратарскую линию — с прошлого сезона остался лишь 18-летний Руслан Юнусов. Напомним, основной вратарь «Енисея» Михаил Опарин перешел в «Тосно», а его сменщик Милое Прекович покинул клуб по согласованию сторон.