Калининградская «Балтика» готова к старту в футбольной национальной лиге
8 июля наша команда проведет свой первый поединок в Тюмени, против одноименного клуба.
На традиционной перед стартом сезона встрече с болельщиками, любителей футбола из самого западного региона страны познакомили с новичками, а также с задачами на сезон.
Константин Морозов, корреспондент:
— До старта первенства футбольной национальной лиги остались считанные дни. Первый свой поединок калининградская «Балтика» проведет на выезде против «Тюмени». В этом году наша команда будет претендовать на самые высокие места.
В этом сезоне калининградцы заметно усилились. Игроков оставшихся от прошлогоднего состава можно пересчитать по пальцам. Балтийцы провели серьезную охоту, так в наш клуб пришли футболисты молодежной сборной России, чемпион первенства Европы — Евгений ПомазАн и двукратный обладатель кубка страны Арсений Логашов. Главным сюрпризом стало возвращение в столицу янтарного края настоящего мотора команды Дмитрия Скопинцева, повторно взятого в аренду у «Ростова».
Дмитрий Скопинцев, футболист ФК «Балтика»:
— Я провел здесь три прекрасных месяца, мы хорошо играли, взаимодействовали на поле и за это, я думаю, и болельщики нас тоже полюбили, поэтому долго не думал, очень приятно, что вернулся, и приглашаю всех на стадион.
Возрождение «Балтики» началось зимой 2017, когда областные власти провели смену руководства клуба. Перед командой поставили задачу по сохранению прописки в первом дивизионе. Она была успешна выполнена. Болельщики и сейчас чувствуют поддержку главы региона, впервые за многие годы смотрят на будущий сезон с оптимизмом.
Николай Андранюк, болельщик ФК «Балтика» с 1988 года:
— Правительство делает все правильно, они не делят на своих чужих, есть команда, есть команда, есть город, есть область, мы для города, а команда для нас.
Сейчас у команды нет генерального спонсора, планируется, что он появится уже в августе. В казне футбольного клуба около 200 миллионов рублей. Лишь четверть — это средства правительства области, это самая маленькая бюджетная поддержка за последние годы. Остальные средства — это деньги спонсоров.
Тимур Лепсая, генеральный директор ФК «Балтика»:
— Не хочется спугнуть удачу, обещать
Болельщиков собравшихся на встрече интересовало дальнейшее комплектование команды, появление у клуба новой формы, были и нестандартные вопросы.
— Он адресован главному тренеру команды! Игорь Геннадьевич, можно пригласить вас в кино в свободное от игр время?
Общение болельщиков с командой заняло больше часа. В следующий раз калининградцы увидят команду 15 июля, когда она в домашнем поединке встретится с футбольным клубом «Сибирь».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter