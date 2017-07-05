Лобкарев продлил контракт с «Кубанью»

Владимир — воспитанник Резерва футбольного клуба «Кубань» (тренер Евгений Мамедов), в интернат которого переехал в 2005 году из родных Гулькевичей. В составе молодежной команды Лобкарев дебютировал в 2011 году, проведя с тех пор за «дублеров» 55 матчей (5 голов). Отдельным этапом становления молодого футболиста стала аренда в армавирское «Торпедо» в сезонах 2012/13 и 2014/15, позволившая выйти на новый профессиональный уровень.

В «основе» желто-зеленых Лобкарев впервые вышел на поле в кубковом матче в Рязани 31 октября 2013 года, а еще через месяц дебютировал в Лиге Европы, начав голевую комбинацию, позволившую «Кубани» сравнять счет в выездном поединке с «Валенсией». В сезоне-2015/16 Владимир сыграл почти в половине матчей чемпионата Премьер-лиги, а в минувшем спортивном году в активе флангового хавбека 31 игра в ФНЛ (5 голов, 3 результативных передачи).