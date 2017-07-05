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5 июля 2017, 10:51 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Лобкарев продлил контракт с «Кубанью»

Футбольный клуб «Кубань» и полузащитник Владимир Лобкарев пришли к соглашению о продлении контракта. Новый договор рассчитан на два года.

Владимир — воспитанник Резерва футбольного клуба «Кубань» (тренер Евгений Мамедов), в интернат которого переехал в 2005 году из родных Гулькевичей. В составе молодежной команды Лобкарев дебютировал в 2011 году, проведя с тех пор за «дублеров» 55 матчей (5 голов). Отдельным этапом становления молодого футболиста стала аренда в армавирское «Торпедо» в сезонах 2012/13 и 2014/15, позволившая выйти на новый профессиональный уровень.

В «основе» желто-зеленых Лобкарев впервые вышел на поле в кубковом матче в Рязани 31 октября 2013 года, а еще через месяц дебютировал в Лиге Европы, начав голевую комбинацию, позволившую «Кубани» сравнять счет в выездном поединке с «Валенсией». В сезоне-2015/16 Владимир сыграл почти в половине матчей чемпионата Премьер-лиги, а в минувшем спортивном году в активе флангового хавбека 31 игра в ФНЛ (5 голов, 3 результативных передачи).

— Очень рад продлить контракт с «Кубанью», которая для меня является по-настоящему родным клубом, — говорит Владимир Лобкарев. — По завершении предыдущего соглашения у нас была договоренность с тренерским штабом и руководством, что я могу попробовать себя на более высоком турнирном уровне, в команде Премьер-лиги. В июне съездил на просмотр в «Урал», тренировался с командой, принял участие в контрольных матчах, но контракт так и не был подписан. Кроме этого, предложения были, но я не стал долго раздумывать, взвесил все за и против и решил продолжить свой путь в «Кубани». Помимо того, что здесь мой дом, у нас очень хороший коллектив, который позволит мне прогрессировать в игровом плане, а для меня сейчас это самое главное. Я же со своей стороны приложу все силы, чтобы быть еще более полезным команде, выложиться еще больше для нашей общей победы.

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