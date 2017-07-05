Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30286849/
5 июля 2017, 10:13 | Футбол: Первый дивизион | Volga News

«Крылья Советов» подписали голкипера Артема Леонова

Ранее Леонов выступал за «Мордовию», работал и тренировался с клубами «Уфа» и «Краснодар», а также призывался в молодежную сборную России.

23-летний голкипер Артем Леонов, проходивший сбор вместе с самарской командой, стал десятым новичком «Крыльев Советов». За самарский клуб он будет выступать под 28 номером, сообщает пресс-служба ФК.

«Спасибо “Крыльям” и тренерскому штабу за доверие. Очень рад вернуться в Самару, ведь я воспитывался в Академии Коноплева, где с детства закладывается уважение к “Крыльям Советов”, стремление туда попасть. Знаю в команде многих ребят. Но ближе всего знаком с Ильей Визновичем и Виталием Шильниковым», — рассказал Артем Леонов.

Ранее Леонов выступал за «Мордовию», работал и тренировался с клубами «Уфа» и «Краснодар», а также призывался в молодежную сборную России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

«Крылья Советов» заявят дубль в ПФЛ

«Крылья Советов» заявят дубль в ПФЛ

В следующем сезоне в зоне «Урал-Поволжье» Профессиональной футбольной лиги будет выступать дубль «Крыльев Советов». Об этом сообщил главный тренер молодёжной команды самарцев Владимир Казаков.
Еще 7 новостей  Все новости
5 июля

Директор компании "Алев": "Мы откажемся от бренда "Кошкинское"

Приговор экс-депутату Владимиру Сюсину оставили без изменений

В ДТП с автобусом погибли шесть жителей области, еще шесть пострадали