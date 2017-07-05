«Крылья Советов» подписали голкипера Артема Леонова

23-летний голкипер Артем Леонов, проходивший сбор вместе с самарской командой, стал десятым новичком «Крыльев Советов». За самарский клуб он будет выступать под 28 номером, сообщает пресс-служба ФК.

«Спасибо “Крыльям” и тренерскому штабу за доверие. Очень рад вернуться в Самару, ведь я воспитывался в Академии Коноплева, где с детства закладывается уважение к “Крыльям Советов”, стремление туда попасть. Знаю в команде многих ребят. Но ближе всего знаком с Ильей Визновичем и Виталием Шильниковым», — рассказал Артем Леонов.

Ранее Леонов выступал за «Мордовию», работал и тренировался с клубами «Уфа» и «Краснодар», а также призывался в молодежную сборную России.