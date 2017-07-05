«Шинник» выиграл у костромского «Спартака»
4 июля «Шинник» провел заключительный контрольный матч в рамках подготовки к
ФОНБЕТ-Первенству ФНЛ 2017/18 гг.
Игра состоялась на стадионе «Урожай» (поселок Караваево, Костромской обл.) и завершилась со счетом — 2:0 в пользу «Шинника».
«Шинник» — «Спартак» (Кострома) — 2:0.
Голы: Земсков, Фатихов.
«Шинник»: Яшин (Антипин), Ятченко (Царитов), Чистяков (Магадиев), Жестоков (Евсеев), Щадин (Карпов), Безлихотнов (Шайморданов), Дроздов (Земсков), Лях (Лаук), Самойлов (Крамаренко), Низамутдинов (Фатихов), Булия (Камилов).
На игре присутствовало порядка 100 человек.
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