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5 июля 2017, 9:58 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Крылья Советов» объявили о переходе вратаря «Мордовии» Леонова

Голкипер Артём Леонов, который с июля 2016 года выступал за «Мордовию», перешёл в «Крылья Советов».

Об этом говорится на официальном сайте самарского клуба. 23-летний вратарь, проходивший сбор вместе с командой, стал десятым новичком «Крыльев». За самарский клуб он будет выступать под 28 номером.

«Спасибо “Крыльям” и тренерскому штабу за доверие. Очень рад вернуться в Самару, ведь я воспитывался в Академии Коноплева, где с детства закладывается уважение к “Крыльям Советов”, стремление туда попасть. Знаю в команде многих ребят. Но ближе всего знаком с Ильей Визновичем и Виталием Шильниковым», — рассказал Леонов.

В сезоне-2016/17 ФНЛ Артём Леонов принял участие в 20 матчах и пропустил 21 гол.

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