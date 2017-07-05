«Крылья Советов» объявили о переходе вратаря «Мордовии» Леонова

Об этом говорится на официальном сайте самарского клуба. 23-летний вратарь, проходивший сбор вместе с командой, стал десятым новичком «Крыльев». За самарский клуб он будет выступать под 28 номером.

«Спасибо “Крыльям” и тренерскому штабу за доверие. Очень рад вернуться в Самару, ведь я воспитывался в Академии Коноплева, где с детства закладывается уважение к “Крыльям Советов”, стремление туда попасть. Знаю в команде многих ребят. Но ближе всего знаком с Ильей Визновичем и Виталием Шильниковым», — рассказал Леонов.

В сезоне-2016/17 ФНЛ Артём Леонов принял участие в 20 матчах и пропустил 21 гол.