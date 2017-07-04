Александр Глеб: Очень хотел помочь «Крыльям», но мне не дали

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ПОСЛЕ ИГРЫ С ЦСКА СКРИПЧЕНКО ПЕРЕСТАЛ НА МЕНЯ РАССЧИТЫВАТЬ

— «Крылья Советов» — крайний или последний клуб в карьере Александра Глеба?

— Посмотрим. Сейчас я нахожусь с семьей на отдыхе. Вернусь 7 июля и буду решать. Сядем в кругу семьи и поймем, как двигаться дальше.

— А есть предложения от клубов?

— Есть варианты. Но я еще не определился. Пока отдыхаю.

— Родственники хотят, чтобы вы все-таки повесили бутсы на гвоздь?

— Мама уже года три просит, чтобы я закончил играть. Она знает, что больше половины карьеры провел за границей, вдали от дома, от семьи. Конечно, ей хочется, чтобы я жил на родине, не переносил такие большие нагрузки на поле.

— Что вам дал опыт выступлений за «Крылья»? Не считаете переход в самарский клуб ошибкой?

— Ну… Я шел в Самару точно не из-за денег. Было желание поиграть в интересном чемпионате. Просто очень хотел помочь клубу. Но мне не дали этого сделать. Что тут еще сказать?

— Почему не дали?

— Этот вопрос лучше адресовать не мне. Все шло нормально. Да, поначалу результат у «Крыльев» был не очень хороший. Но команда начала прибавлять, появилась игра. Однако затем тренер принял такое решение. У меня правда было огромное желание принести пользу самарцам, но….

— То есть дело не в ваших травмах? Когда Скрипченко перестал на вас рассчитывать?

— После игры с ЦСКА. (Глеб вышел в стартовом составе и провел на поле 65 минут. После этой встречи белорусский футболист лишь трижды выходил на замену. — Прим. «СЭ»).

— Тренер как-то объяснил свое решение?

— Нет. Тренер несет ответственность за результат, он и пошел на такой шаг. Опять же лучше задавать этот вопрос ему.

— А у вас есть к себе вопросы по тем играм, которые провели за «Крылья»?

— Считаю, нормально выглядел. Старался, полностью отдавался игре. В принципе, сделал то, что мог. А потом уже последовало такое вот решение тренерского штаба.

— Вы все-таки футболист с большим именем. Неужели не пытались выяснить причины у Скрипченко?

— Зачем? Я понимаю субординацию. Тренер есть тренер. Зачем мне с ним ругаться? Раз он так захотел, значит, чем-то руководствовался. Вроде никаких вопросов ко мне не возникало. Просто хотелось бы искренности в данной ситуации. И понимать, почему я не играл. Это мое субъективное мнение.

— В «стыках» вы могли принять участие? Или тогда у вас действительно была травма?

— Травма была, но не такая уж и серьезная. Если бы тренер на меня рассчитывал, можно было бы ускорить восстановление. Можно было бы обколоться.

— Не стали этого делать?

— Какой смысл обкалываться, гробить здоровье, форсировать лечение, если у тренера другие планы? Просто так травму же не уберешь, она останется….

ЕСЛИ ВЕНГЕР ПОЗОВЕТ ГОЛОВИНА, НУЖНО УЕЗЖАТЬ СЕЙЧАС!

— Когда вы только перешли в «Крылья», сказали, что уровень чемпионата России за пять лет не изменился…

— Так и есть. От своих слов не отказываюсь.

— Но ведь из России уехали Халк, Витсель, Муса…

— Не сказал бы, что чемпионат стал слабее. Раскрылись молодые футболисты. Так что уровень остался примерно таким же, как и пять лет назад.

— Кто из тех, против кого вы играли в минувшем сезоне, произвел наиболее сильное впечатление?

— Очень понравился Головин. Хороший, креативный футболист. Молодой, не боится брать игру на себя. Молодец! Здорово оснащен технически, скоростной. Ему надо уезжать в Европу. Сейчас такой возраст, когда необходимо бросать себе новый вызов. Отметил бы еще Миранчука из «Локомотива» — думающий игрок. Нельзя не упомянуть и Смолова. Развивается.

Понятно, что в российском футболе создаются хорошие финансовые условия, чтобы игроки здесь оставались. Но для дальнейшего прогресса просто необходимо пробовать свои силы в зарубежном чемпионате. Если затянут с отъездом, не думаю, что потом куда-то смогут перейти. К комфортной жизни быстро привыкаешь.

— Головин, по-вашему, созрел для лондонского «Арсенала»?

— Можно долго сейчас рассуждать о том, созрел или не созрел. Только время покажет. Но если Венгер действительно в нем заинтересован и хочет видеть в своей команде, ему обязательно нужно уезжать из ЦСКА.

Если слушать людей, которые говорят, что ему еще рано играть на таком уровне, то через год, может быть, будет уже и поздно. Такой клуб, как «Арсенал», второй раз может уже и не позвать! А в чемпионате России Головин скоро достигнет своего потолка и перестанет расти. Более того, возможно уже в следующем сезоне не будет так хорош, как в минувшем. Получится очень глупо, если Венгер действительно в нем заинтересован, а армеец не уедет сейчас из России.

— Но перед глазами стоит пример Аршавина, у которого далеко не все получилось в лондонском клубе…

— Послушайте, я высокого мнения об Аршавине. Он поиграл, проявил себя на серьезнейшем уровне, в том числе и в Англии. Почему потом не получилось? Лучше уже спрашивать у самого Андрея. Но, как я уже сказал, если Венгер видит Головина в команде, он обязательно постарается его раскрыть, будет помогать, давать шанс. Никто армейца в «Арсенале» «закапывать» не собирается.

— Тогда другой пример. Украинца Зинченко все называли большим талантом. А в «Манчестер Сити» ему не дали ни единого шанса, сразу отправили в аренду в ПСВ, где он также играл нерегулярно…

— Так я не утверждаю, что в Европе все будет легко. Наоборот, игрока ждут трудности. Это в России тебя, блин, гладят по голове и говорят, что ты лучший. А в Европе уже все зависит от твоего характера, воли. Там нужно каждый день бороться за место в составе, так как у тебя два-три конкурента на позицию. И только в такой борьбе ты и можешь вырасти в хорошего футболиста.

Поверьте, если Головин окажется в «Арсенале», Венгер обязательно даст ему шанс. По ходу сезона будет много игр. Так что советую ему и другим талантливым россиянам выходить из зоны комфорта! Если Арсен действительно зовет Головина, нужно ехать туда уже сейчас, не медлить и не ждать еще год.

СБОРНАЯ РОССИИ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ

— Сборная России на Кубке конфедераций вас разочаровала?

— Читал много критических статей в адрес вашей сборной. И мне все это непонятно.

— Почему?

— Мне ваша сборная понравилась! Вот честно, без лести сейчас говорю! Молодая команда, которая показывает довольно интересный, зрелищный футбол, играет на атаку. В принципе, по игре никому команда Черчесова не уступила. А соперники были более чем достойные. Да, были определенные судейские моменты….

— Вы про матч с Мексикой?

— Ну да. Арбитр же из Саудовской Аравии? Там вообще в футболе не особо разбираются. А в целом сборная России сыграла очень достойно. Да, есть проблемы в защите, нужно добавлять. Но в средней линии и в атаке все в целом нормально.

— Акинфеева после игры с Мексикой у нас многие считают чуть ли не главным антигероем страны…

— Ох. Такова вратарская доля. Их ошибки часть выходят на первый план. А вспомните, сколько ошибался немец Леманн? Тоже ляпов хватало.

При этом все забывают, сколько Акинфеев играет уже на высоком уровне, что он очень стабилен. Игорь отличный вратарь, сколько раз он тащил, выручал… Не нужно нагнетать ситуацию. Он и сам понимает, что ошибся. В целом, уверен, что ваша сборная может удачно сыграть на домашнем чемпионате мира. Вы на правильном пути!