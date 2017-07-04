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4 июля 2017, 10:50 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Олимпиец» подписал защитника «Динамо»

Дебютант ФНЛ «Олимпиец» подписал контракт с 20-летним защитником Кириллом Маляровым, который по согласию сторон расторг соглашение с московским «Динамо».

В минувшем сезоне игрок юношеской сборной России выступал за вторую команду бело-голубых в первенстве ПФЛ, на его счету 23 матча и 1 гол. Отметим, что в «Динамо» год назад Маляров перешел из другого нижегородского клуба — «Волги».

Это третий новичок «Олимпийца» вслед за вратарем Михаилом Бородько из «Уфы» и хавбеком Аркадием Симановым из «Зенита-Ижевска».

Кроме того, волжане планируют взять в аренду у «Краснодара» полузащитника Даниила Фомина, ранее побывавшего на сборе «Тамбова». Также с командой Николая Писарева работают, в частности, лучший бомбардир «Носты» Виктор Карпухин и известный по выступлениям за «Зенит-2» хавбек Никита Саламатов из ростовского СКА.

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