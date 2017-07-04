«Олимпиец» подписал защитника «Динамо»
Дебютант ФНЛ «Олимпиец» подписал контракт с 20-летним защитником Кириллом Маляровым, который по согласию сторон расторг соглашение с московским «Динамо».
В минувшем сезоне игрок юношеской сборной России выступал за вторую команду
Это третий новичок «Олимпийца» вслед за вратарем Михаилом Бородько из «Уфы» и хавбеком Аркадием Симановым из «Зенита-Ижевска».
Кроме того, волжане планируют взять в аренду у «Краснодара» полузащитника Даниила Фомина, ранее побывавшего на сборе «Тамбова». Также с командой Николая Писарева работают, в частности, лучший бомбардир «Носты» Виктор Карпухин и известный по выступлениям за «Зенит-2» хавбек Никита Саламатов из ростовского СКА.
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