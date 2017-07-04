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4 июля 2017, 9:46 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Тамбов» одержал уверенную победу над минским «Динамо»

В заключительном контрольном матче текущего летнего межсезонья футбольный клуб «Тамбов» встречался с минским «Динамо».

В заключительном контрольном матче текущего летнего межсезонья футбольный клуб Тамбов встречался с минским Динамо. Увеличить
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Матч, который должен был стать генеральной репетицией перед игрой первого тура в Оренбурге, завершился уверенной победой подопечных Андрея Талалаева со счетом 3:0.

«Динамо» (Минск) — «Тамбов» (Тамбов) — 0:3 (0:1).

Голы: Шевчук, 18 (0:1), Шевчук (с пенальти), 58 (0:2), Кухарчук, 72 (0:3).

«Тамбов»: Вавилин, Быстров, Горбатюк, Овсиенко, Рыбин, Трусевич, Мурнин, Шевчук, Чернышов (Скворцов, 67; Кухарчук), Часовских, Дорожкин (Гультяев, 81).

3 июля 2017 года. УТБ «Стайки». 50 зрителей.

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