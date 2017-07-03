Аленичев: Приложу все усилия, чтобы оправдать ожидания болельщиков «Енисея»
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев на встрече с болельщиками поблагодарил руководство клуба за возможность поработать в красноярской команде.
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«Хотел бы поблагодарить руководство клуба, руководителя города, руководителя края за предоставленную возможность мне и моему тренерскому штабу тренировать этих замечательных людей, эту замечательную команду.
Хотел бы к вам обратиться, дорогие болельщики, чтобы вы приходили в наш красивейший манеж, приезжали на выезды, поскольку ваша поддержка крайне необходима. Со своей стороны приложу максимальные усилия, чтобы оправдать ваши ожидания и надежды, — цитирует Аленичева официальный «Твиттер» клуба.
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