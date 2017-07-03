Аленичев: Приложу все усилия, чтобы оправдать ожидания болельщиков «Енисея»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Хотел бы поблагодарить руководство клуба, руководителя города, руководителя края за предоставленную возможность мне и моему тренерскому штабу тренировать этих замечательных людей, эту замечательную команду.

Хотел бы к вам обратиться, дорогие болельщики, чтобы вы приходили в наш красивейший манеж, приезжали на выезды, поскольку ваша поддержка крайне необходима. Со своей стороны приложу максимальные усилия, чтобы оправдать ваши ожидания и надежды, — цитирует Аленичева официальный «Твиттер» клуба.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Слово Дмитрия Аленичева на встрече с болельщиками. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9?src=hash">#впереденисей</a> <a href="https://t.co/d1qBZAJ6l5">pic.twitter.com/d1qBZAJ6l5</a></p>— ФК «Енисей» (@FCEnisey) <a href="https://twitter.com/FCEnisey/status/881795448369025024">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>