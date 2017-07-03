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3 июля 2017, 11:39 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Тамбов» подписал контракт с Кухарчуком

Полузащитник Илья Кухарчук стал игроком «Тамбова», говорится на сайте клуба.

Контракт с 26-летним футболистом подписан на один год. В «Тамбове» Кухарчук будет играть под 10-м номером.

В прошлом сезоне ФНЛ полузащитник выступал за «Енисей», в котором провёл первую часть сезона. В феврале этого года Кухарчук перешёл в «Балтику». Новичок «Тамбова» также известен по выступлению за «Шинник», «Рубин», «Анжи», «Урал», нальчикский «Спартак» и «Волгу».

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах ФНЛ, но результативными действиями не отметился.

Тамбов
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