«Олимпиец» одержал победу над владимирским «Торпедо»
В заключительном контрольном матче перед стартом
ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ-2017/2018 футболисты нижегородского «Олимпийца» одержали убедительную победу над владимирским «Торпедо».
Олимпиец (Нижний Новгород) — Торпедо (Владимир) — 2:0 (1:0).
Голы: Горбунов, 18 (1:0), Нежелев, 80 (2:0).
«Олимпиец»: Анисимов (Бородько, 46), Морозов (Панцырев, 82), Ганиев (К. Маляров, 88), Хрипков, И. Горбунов (Нежелев, 57), Хайруллов (Абрамов, 63), Ламбарский (Ладо, 71), Кириллов (игрок на просмотре, 46), Аюпов, Беляков (Карпухин, 46), Сорочкин (Фролов, 77).
2 июля. Дзержинск. Стадион «Химик». 100 зрителей.
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