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3 июля 2017, 10:15 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Защитник «Спартака-2» Хомуха должен вернуться в строй в сентябре

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о ходе восстановления защитника Ивана Хомухи после тяжёлой травмы, полученной в середине мая.

«У Хомухи хорошая ситуация. У него был довольно сложный перелом. Ему сделали остеосинтез специальными пластинами. Оперировался он, кстати, в России, у нашего блестящего хирурга Александра Баркова. Стабильная фиксация этих отломков позволила Ивану начать раннее движение. С первого дня он обходится без костылей, никакого гипса. Через три недели он уже полностью опирался на ногу. Прогресс у него хороший. В общей сложности его выздоровление должно занять не больше четырёх месяцев», — сообщил Вартапетов спецкору «Чемпионата» в Австрии Олегу Лысенко.

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