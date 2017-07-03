Защитник «Спартака-2» Хомуха должен вернуться в строй в сентябре

«У Хомухи хорошая ситуация. У него был довольно сложный перелом. Ему сделали остеосинтез специальными пластинами. Оперировался он, кстати, в России, у нашего блестящего хирурга Александра Баркова. Стабильная фиксация этих отломков позволила Ивану начать раннее движение. С первого дня он обходится без костылей, никакого гипса. Через три недели он уже полностью опирался на ногу. Прогресс у него хороший. В общей сложности его выздоровление должно занять не больше четырёх месяцев», — сообщил Вартапетов спецкору «Чемпионата» в Австрии Олегу Лысенко.