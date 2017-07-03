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3 июля 2017, 10:01 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Скворцов стал первым новичком «Тамбова»

Полузащитник «Волгаря» Алексей Скворцов стал первым новичком «Тамбова» в нынешнее межсезонье. 25-летний футболист подписал с тамбовчанами годичный контракт.

Первые шаги в профессиональном футболе Скворцов делал в Перми, где успел выиграть с «Амкаром» серебряные медали Чемпионата России среди молодежных команд. После короткой «командировки» в армянский «Гандзасар» Алексей вернулся в Россию и выступал за «Карелию» и кировское «Динамо». Именно в последнем он обратил на себя внимание «Енисея», в составе которого в сезоне-2014/15 провел в Первенстве ФНЛ 35 матчей и забил 2 гола, став одним из любимцев болельщиков. Последние полтора сезона Скворцов провел в «Волгаре», с которым сыграл в переходных матчах в сезоне-2016/17.

За «Тамбов» Скворцов будет выступать под номером 92.

Тамбов
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