Скворцов стал первым новичком «Тамбова»

Первые шаги в профессиональном футболе Скворцов делал в Перми, где успел выиграть с «Амкаром» серебряные медали Чемпионата России среди молодежных команд. После короткой «командировки» в армянский «Гандзасар» Алексей вернулся в Россию и выступал за «Карелию» и кировское «Динамо». Именно в последнем он обратил на себя внимание «Енисея», в составе которого в сезоне-2014/15 провел в Первенстве ФНЛ 35 матчей и забил 2 гола, став одним из любимцев болельщиков. Последние полтора сезона Скворцов провел в «Волгаре», с которым сыграл в переходных матчах в сезоне-2016/17.

За «Тамбов» Скворцов будет выступать под номером 92.