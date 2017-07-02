«Крылья Советов» заявят дубль в ПФЛ
В следующем сезоне в зоне «Урал-Поволжье» Профессиональной футбольной лиги будет выступать дубль «Крыльев Советов». Об этом сообщил главный тренер молодёжной команды самарцев Владимир Казаков.
По словам наставника, сейчас дубль «Крыльев» насчитывает 14 фамилий и будет пополняться за счёт тольяттинской «Академии», а также самарскими футболистами 2000 года рождения. Первую игру в рамках ПФЛ коллектив проведёт в середине июля на одном из полей стадиона «Металлург».
Первая команда «Крыльев» по итогам минувшего сезона вылетела из РФПЛ и выступит в ФНЛ.
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