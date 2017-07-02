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2 июля 2017, 18:14 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Крылья Советов» заявят дубль в ПФЛ

В следующем сезоне в зоне «Урал-Поволжье» Профессиональной футбольной лиги будет выступать дубль «Крыльев Советов». Об этом сообщил главный тренер молодёжной команды самарцев Владимир Казаков.

По словам наставника, сейчас дубль «Крыльев» насчитывает 14 фамилий и будет пополняться за счёт тольяттинской «Академии», а также самарскими футболистами 2000 года рождения. Первую игру в рамках ПФЛ коллектив проведёт в середине июля на одном из полей стадиона «Металлург».

Первая команда «Крыльев» по итогам минувшего сезона вылетела из РФПЛ и выступит в ФНЛ.

Крылья Советов
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