«Крылья Советов» заявят дубль в ПФЛ

По словам наставника, сейчас дубль «Крыльев» насчитывает 14 фамилий и будет пополняться за счёт тольяттинской «Академии», а также самарскими футболистами 2000 года рождения. Первую игру в рамках ПФЛ коллектив проведёт в середине июля на одном из полей стадиона «Металлург».

Первая команда «Крыльев» по итогам минувшего сезона вылетела из РФПЛ и выступит в ФНЛ.