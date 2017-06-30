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30 июня 2017, 18:36 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Игорь Кудряшов: «Томь» рассчиталась с долгами за 2016 и 2017 годы

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что клуб полностью закрыл долги перед игроками и в ближайшее время откроет трансферное окно.

Игорь Кудряшов: Томь рассчиталась с долгами за 2016 и 2017 годы - Фото Увеличить
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— В пятницу произведены расчеты с футболистами по долгам за 2016 и 2017 годы, — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ». — Теперь надеемся получить от игроков документы, что они больше не имеют претензий к клубу, и в понедельник-вторник откроем трансферное окно. Новички? Ведем переговоры с людьми, которых уже ждем на контракты.

Напомним, ранее стало известно, что «Газпром» направит 250 миллионов рублей на оплату спонсорской и другой рекламы в матчах с участием «Томи» в ФНЛ в сезоне-2017/18.

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