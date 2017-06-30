Арбитр Карасёв будет работать на матче 1-го тура ФНЛ «Динамо» Спб — «Енисей»
Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 1-го тура Футбольной национальной лиги, которые пройдут 8 июля.
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Встречу «Динамо СПб» — «Енисей» будет судить 38-летний арбитр ФИФА Сергей Карасёв из Москвы, сообщает
1-й тур
«Олимпиец» — «Авангард»: Виталий Мешков (Дмитров) — Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); инспектор — Анатолий Жарков (Москва); делегат — Яков Брегман (Москва).
«Крылья Советов» — «Луч-Энергия»: Евгений Кукуляк (Калуга) — Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа); инспектор — Валерий Шавейко (Москва); делегат — Сергей Гуторенко (Москва).
«Томь» — «Кубань»: Владимир Москалёв (Воронеж) — Сергей Суховерхов (Воронеж), Николай Ерёмин (Москва); инспектор — Олег Лонский (Смоленск); делегат — Илья Рабин (Московская область).
«Химки» — «Ротор»: Николай Волошин (Смоленск) — Андрей Глот (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва); делегат — Юрий Ключников (Москва).
«Волгарь» — «Факел»: Павел Кукуян (Сочи) — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачёв (Ростов-на-Дону); инспектор — Игорь Захаров (Москва); делегат — Алексей Харьков (Москва).
«Шинник» — «Зенит-2»: Владимир Сельдяков (Балашиха) — Максим Гаврилин (Владимир), Арам Петросян (Бронницы); инспектор — Михаил Веселовский (Москва); делегат — Юрий Кузнецов (Москва).
«Динамо» СПб — «Енисей»: Сергей Карасёв (Москва) — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); делегат — Максим Шаров (Санкт-Петербург).
«Тюмень» — «Балтика»: Алексей Матюнин (Москва) — Дмитрий Сафьян (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор — Андрей Иванов (Кострома); делегат — Сергей Нечай (Ростов-на-Дону).
«Сибирь» — «Спартак-2»: Кирилл Левников (Санкт-Петербург) — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор — Юрий Князев (Рыльск); делегат — Вадим Ильин (Москва).
«Оренбург» — «Тамбов»: Евгений Турбин (Дмитров) — Андрей Болотенков (Москва), Александр Богданов (Верея); инспектор — Александр Костин (Москва); делегат — Пётр Петухов (Москва).
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