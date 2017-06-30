Президент воронежского «Факела» пообещал погасить долги перед футболистами к 1 августа
Евгений Севергин назвал ситуацию не критичной.
Президент воронежского «Факела» Евгений Севергин пообещал погасить долги по зарплате перед футболистами клуба к 1 августа. Ситуация с задолженностью «не такая катастрофичная, как об этом пишут», заявил Севергин агентству «Р-Спорт» в четверг, 29 июня.
В разговоре с журналистом издания президент «Факела» подтвердил, что задолженность по премиальным и по зарплате есть, но по последней составляет «не два, а один месяц».
— Ситуация не такая катастрофичная, как об этом пишут: я точно знаю, что у большинства клубов ФНЛ есть большая задолженность по зарплате. Я ничего критичного не вижу. Просто есть определенный круг игроков, про которых хорошо сказал Игорь Чугайнов: к сожалению, в ФНЛ достаточно большое количество
Футболисты «Факела» впервые публично сообщили о проблемах с зарплатами в начале апреля 2017 года.
Через пару дней Севергин встретился с игроками на тренировочной базе в Тенистом и пообещал им финансовую стабильность. Однако ничего не изменилось, и футболисты воронежского «Факела» намерены обратиться в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза.
По окончании сезона состав
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