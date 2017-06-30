Президент воронежского «Факела» пообещал погасить долги перед футболистами к 1 августа

Президент воронежского «Факела» Евгений Севергин пообещал погасить долги по зарплате перед футболистами клуба к 1 августа. Ситуация с задолженностью «не такая катастрофичная, как об этом пишут», заявил Севергин агентству «Р-Спорт» в четверг, 29 июня.

В разговоре с журналистом издания президент «Факела» подтвердил, что задолженность по премиальным и по зарплате есть, но по последней составляет «не два, а один месяц».

— Ситуация не такая катастрофичная, как об этом пишут: я точно знаю, что у большинства клубов ФНЛ есть большая задолженность по зарплате. Я ничего критичного не вижу. Просто есть определенный круг игроков, про которых хорошо сказал Игорь Чугайнов: к сожалению, в ФНЛ достаточно большое количество футболистов-шабашников. Мы с игроками общались, и в течение июля все эти вопросы будут решены. Это все направлено на то, чтобы раздуть страсти. Я сказал им: «Я сделаю все для того, чтобы до начала августа все задолженности закрыть», — процитировал «Р-спорт» Евгения Севергина.

Футболисты «Факела» впервые публично сообщили о проблемах с зарплатами в начале апреля 2017 года. Из-за долгов по зарплате и премиальным, которые не выплачивались более 2,5 месяцев, игроки команды заявили о готовности начать забастовку и игнорировать тренировку.

Через пару дней Севергин встретился с игроками на тренировочной базе в Тенистом и пообещал им финансовую стабильность. Однако ничего не изменилось, и футболисты воронежского «Факела» намерены обратиться в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза.