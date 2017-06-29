«Газпром» направит 250 млн рублей на спонсирование «Томи» в сезоне-2017/18

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Как сообщает «Интерфакс», соответствующую закупку у единственного поставщика планируется провести в июне.



Поставщик должен обладать правом на организацию и проведение матчей с участием «Томи», а предоставление услуг запланировано с июня 2017 года по май 2018 года.



В прошлом сезона томская команда испытывала финансовые трудности, из-за чего одно из зданий клуба находилось под арестом приставов, но в мае 2017 года клуб полностью погасил задолженность по исполнительному производству. По итогам сезона томский клуб вылетел из РФПЛ.