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29 июня 2017, 16:57 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Газпром» направит 250 млн рублей на спонсирование «Томи» в сезоне-2017/18

«Газпром» направит 250 млн рублей на оплату спонсорской и другой рекламы в матчах с участием «Томи» в сезоне-2017/18.

<span class=error>Газпром</span> направит 250 млн рублей на оплату спонсорской и другой рекламы в матчах с участием Томи в сезоне-2017/18. Увеличить
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Как сообщает «Интерфакс», соответствующую закупку у единственного поставщика планируется провести в июне.

Поставщик должен обладать правом на организацию и проведение матчей с участием «Томи», а предоставление услуг запланировано с июня 2017 года по май 2018 года.

В прошлом сезона томская команда испытывала финансовые трудности, из-за чего одно из зданий клуба находилось под арестом приставов, но в мае 2017 года клуб полностью погасил задолженность по исполнительному производству. По итогам сезона томский клуб вылетел из РФПЛ.

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