«Газпром» направит 250 млн рублей на спонсирование «Томи» в сезоне-2017/18
«Газпром» направит 250 млн рублей на оплату спонсорской и другой рекламы в матчах с участием «Томи» в сезоне-2017/18.
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Как сообщает «Интерфакс», соответствующую закупку у единственного поставщика планируется провести в июне.
Поставщик должен обладать правом на организацию и проведение матчей с участием «Томи», а предоставление услуг запланировано с июня 2017 года по май 2018 года.
В прошлом сезона томская команда испытывала финансовые трудности,
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