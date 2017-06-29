Нижегородский ФК «Олимпиец» победой завершил тренировочный сбор

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В заключительном матче, который состоялся в Кисловодске в рамках подготовки к сезону, «Олимпиец» со счетом 3−1 обыграл «Машук-КМВ» из Пятигорска. В составе нижегородской команды дубль оформил форвард Михаил Сорочкин. Ещё один гол на счету футболиста, находящегося на просмотре. Начиная с 30 июня «Олимпиец» продолжит подготовку к ФНЛ в Нижнем Новгороде. На 2 июля у команды под управлением Николая Писарева запланирован контрольный матч с владимирским «Торпедо».

Сезон 2017/18 стартует 8 июля. В первом туре первенства ФНЛ «Олимпиец» примет курский «Авангард». Добавим, что домашние матчи нижегородцы будут проводить в Дзержинске на стадионе «Химик», так центральный стадион «Локомотив» в Нижнем Новгороде будет закрыт на реконструкцию с 1 июля до 1 декабря.