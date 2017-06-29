ФК «Луч-Энергия» дважды сыграл вничью с «Шинником» на сборах в Минске

Владивосток, 29 июня, PrimaMedia.

ФК «Луч-Энергия» на предсезонных сборах в Минске за два дня провел сразу дважды завершал матчи ничейным исходом. Причем оба раза владивостокцы встречались с ярославским «Шинником», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе футбольного коллектива.

Первый матч команды провели между собой 28 июня в Минске на арене УТБ ФК «Минск». Матч завершился со счетом 1:1. У владивостокцев отличился новичок команды Астемир Соблиров.

Вторую игру коллективу провели сразу же на следующий день. Было много борьбы на поле, хватало игры без ворот, а забить так и не получилось. Итог матч 0:0.

Команда из Владивостока продолжает готовиться к предстоящему сезону. Очередная контрольная игра запланирована на 2 июля.

Напомним, что Арбитражный суд Приморского края 21 июня инициировал процедуру банкротства в отношении ФК «Луч-Энергия» и назначил временного управляющего сроком на полгода. Основанием для судебного решения стала задолженность клуба в 6,4 млн рублей перед ВГУЭС.