Начало разгрому на 9-й минуте положил Евгений Башкиров, точный пробив под перекладину. В концовке первого тайма удвоил преимущество форвард Сергей Самодин. После отбора в центре поля тот же Башкиров снабдил Самодина мячом перед штрафной и тот, не сближаясь с воротами, сходу пробил в дальний угол ворот — 2:0. До перерыва счет больше не изменился.

Во втором тайме арбитр указывал на центр еще четыре раза. Сперва Голышев изловчился и мощно пробил, несмотря на опеку защитников, сделав счет крупным — 3:0. Еще через несколько минут Азер Алиев заработал пенальти, который реализовал Дмитрия Ятченко — 4:0. Буквально через минуту самарцы пропустили контр выпад и пропустили ответный гол. Но уже через три минуты исправились. На 81 минуте Кудряшову удался красивый и точный удар в девятку. Итог — 5:1, самарцы завершают сбор в Сербии двумя крупными победами над местными клубами.

За сегодняшний день «Крылья» забили 14 голов, пропустив при этом трижды. Форвард Павел Кудряшов забивал в каждой из встреч — дважды он отличился в игре с «Дунавом» и еще раз с «Чукаричками».



В среду, 28 июня, поздно вечером команда вылетит из Белграда в Москву. Вновь соберутся «Крылья Советов» 3 июля уже в Самаре, где продолжат свою подготовку к новому сезону и первой игре Первенства ФНЛ с «Лучом-Энергией», сообщает официальный сайт клуба.

«Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко (Тихонов, 78'), Гаджибеков (Гоцук, 78'), Гоцук (Таранов, 46'), Родич (Зотов, 46'), Ланин (Зинков, 78'), Башкиров (Мияйлович, 78'), Кленкин, Алиев (Чочиев, 78'), Голышев, Самодин (Кудряшов, 78').