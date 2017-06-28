«Факел» заявил двух молодых воронежских футболистов

«Факел» заявил на первенство ФНЛ собственных воспитанников 1998 года рождения, защитника Дмитрия Бутурлакина и полузащитника Кирилла Колесникова. Клуб объявил о подписании игроков во вторник, 27 июля.

По новому регламенту ФНЛ клубы должны заявлять на сезон не менее пяти футболистов 1997 года рождения и младше. С заявкой Бутурлакина и Колесникова таких игроков в команде стало три — ранее «Факел» включил в состав форварда Артура Арустамяна. С большой долей вероятности четвертым молодым футболистом станет защитник «Соляриса» Дмитрий Садов.

— Бутурлакин и Колесников — ребята способные, обучаемые. Если будут регулярно тренироваться с основным составом, подрастут. Верю, что они будут прогрессировать. Остальное дело за ними — парням нужно воспользоваться шансом, который им выпал, — сказал тренер молодежной команды «Факела» Сергей Сопнев.