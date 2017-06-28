«Крылья Советов» победили сербский «Дунав» со счетом 9:2
Самарский ФК «Крылья Советов» обыграл клуб «Дунав» из Стари Бановци, сообщает
пресс-служба самарцев.
В среду, 28 июня, на стадионе «Сербия Люкс» прошел контрольный матч, в котором самарцы одержали победу с хоккейным счетом.
«Крылья Советов» — «Дунав» (Стари Бановци) — 9:2 (3:1)
Голы: Кудряшов, 13' (1:0); Мияйлович, 15' (2:0); Георгиевский, 30' (3:0); 42' (3:1); Чочиев, 50' (4:1); Зотов, 59' (5:1); Кудряшов, 62' (6:1); Георгиевский, 64' (7:1); Георгиевский, 66' (8:1); Мияйлович, 75' (9:1); 79' (9:2).
«Крылья Советов»: Леонов (Шильников), Тихонов, Гоцук, Гаджибеков (Таранов), Зотов, Зинков, Мияйлович, Чочиев, Георгиевский, Киселев, Кудряшов.
Запасные: Шильников, Ятченко, Таранов, Башкиров.
Удаление: Мияйлович, 81'.
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