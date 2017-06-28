Благой Георгиев подписал новый контракт с клубом ФНЛ «Оренбург»

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35-летний болгарский футболист подписал с «Оренбургом» новый контракт. Срок соглашения не указывается.

«Оренбург» проиграл «СКА-Хабаровску» в стыковых матчах за право остаться в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Прошедший сезон стал дебютным для «Оренбурга» в высшем дивизионе чемпионата страны.

Георгиев перешел в «Оренбург» летом 2016 года из казанского «Рубина». Также он ранее выступал за пермский «Амкар» и грозненский «Терек». В прошедшем сезоне он провел 21 матч за «Оренбург» в чемпионате России и забил шесть мячей. В активе игрока 50 матчей и пять голов в составе сборной Болгарии.