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28 июня 2017, 1:45 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Георгиев подписал контракт с «Оренбургом»

Полузащитник «Оренбурга» Благое Георгиев подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды.

Полузащитник Оренбурга Благое Георгиев подписал новый контракт с клубом. Увеличить
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Детали нового соглашения пока не разглашаются.

Напомним, ранее Георгиев вел переговоры с «Арсеналом», который следующий сезон проведет в премьер-лиге. «Оренбург» начнет свои выступления в ФНЛ.

В минувшем сезоне 35-летний хавбек провел 24 матча, забил шесть голов и сделал две голевые передачи.

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