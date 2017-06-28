Георгиев подписал контракт с «Оренбургом»
Полузащитник «Оренбурга» Благое Георгиев подписал новый контракт с клубом, сообщает
пресс-служба команды.
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Видимо, что-то случилось...
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Детали нового соглашения пока не разглашаются.
Напомним, ранее Георгиев вел переговоры с «Арсеналом», который следующий сезон проведет в
В минувшем сезоне 35-летний хавбек провел 24 матча, забил шесть голов и сделал две голевые передачи.
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