У «Ротора-Волгоград» появится команда-дубль под названием «Зенит»
У «Ротора-Волгоград», который по итогам прошлого сезона вышел в ФНЛ, появится
команда-дубль.
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Она получит название «Зенит» и будет выступать в ПФЛ, информирует
Сообщается, что в «Зенит» уйдут некоторые ветераны «Ротор-Волгограда», которым будет поручено работать с молодёжью. Тренировать дубль назначат Эвальда Фролова.
По информации источника, финансировать «Зенит» будут из бюджета Волгограда, а расходы «Ротор-Волгограда» возьмёт на себя область.
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