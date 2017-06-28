У «Ротора-Волгоград» появится команда-дубль под названием «Зенит»

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Она получит название «Зенит» и будет выступать в ПФЛ, информирует интернет-издание «Комсомольская правда в Волгограде».

Сообщается, что в «Зенит» уйдут некоторые ветераны «Ротор-Волгограда», которым будет поручено работать с молодёжью. Тренировать дубль назначат Эвальда Фролова.

По информации источника, финансировать «Зенит» будут из бюджета Волгограда, а расходы «Ротор-Волгограда» возьмёт на себя область.